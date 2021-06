Chpryguine, la chute du plus célèbre hooligan russe

Sous les feux des projecteurs après les incidents de Marseille de l’Euro 2016, Alexandre Chpryguine, ex-patron des supporters russes, a perdu de sa superbe et se retrouve aujourd’hui mis de côté par sa fédération.



« Disons que Chpryguine n’était plus considéré comme un ultra depuis longtemps. Les leaders perdent en légitimité dès qu’ils ne se battent plus. »

« Il s’est fait prendre à son propre jeu »

« On est passé d’une certaine tolérance vis-à-vis de ces éléments à une approche plus musclée. Avant la Coupe du monde, il y a eu environ 300 à 400 supporters interdits de stade. »



Pas totalement banni

Par Guillaume Vénétitay

Propos de RE recueillis par GV.

Propos de AC tirés du Parisien.



Alexandre Chpryguine n’est pas très actif sur son compte Twitter depuis le début de l’Euro. Le soir de la première rencontre de la Sbornaya, l’ancien chef de l’association des supporters russes (VOB) a posté sur le réseau social une photo de sa télé :(le pass obligatoire délivré par les autorités russes pour accéder au stade, ndlr) [...]Un tweet qui suinte la frustration, mais Chpryguine prend aussi soin de n’égratigner personne. Toutes ses publications semblent bien lisses, loin du spectacle offert lors de l’Euro 2016. Le bonhomme live-tweetait alors les contrôles de la police française dans un bus de supporters russes, ou narguait les autorités en diffusant une photo de lui devant le Stadium de Toulouse, quelques jours seulement après avoir été expulsé du territoire à la suite des affrontements entre fans anglais et hooligans russes à Marseille. Pour son second renvoi hors des frontières, il avait même claqué un selfie dans l’avion du retour, se réjouissant de voyager, résume Ronan Evain, directeur général de l’association Football Supporters Europe (FSE) et fin connaisseur des tribunes russes.Depuis, Chpryguine n’est plus le patron de la VOB et ne peut pas assister aux matchs à domicile de lapendant l’Euro. Figure du hooliganisme russe et de l’extrême droite, il a été mis hors-jeu par les autorités. Trop sulfureux., se plaignait-t-il début 2018. Mais Chpryguine oublie son bilan comme chef de la VOB, qui l’a totalement décrédibilisé aux yeux de la fédération. Fondée en 2008, cette association devait aider à unifier les supporters russes et créer un soutien fort pour l’équipe nationale. Sans succès., poursuit Ronan Evain. Le projet est presque entièrement cornaqué par des leaders ou anciens leaders du Dynamo Moscou, comme Chpryguine.Le hooligan se sert du VOB comme d’un marche-pied dès sa création. Il s’affiche régulièrement avec Vladimir Poutine., jure-t-il. Chpryguine se rapproche aussi beaucoup de Vitali Moutko, ministre des Sports jusqu’en 2016. Il gratte même en 2012 un poste d’assistant auprès d’Igor Lebedev, député du parti LDPR, classé à l’extrême-droite. Il faut dire que Chpryguine a le profil : il a déjà été photographié en train de faire un salut nazi et a enquillé les sorties racistes, comme lors de l’arrivée au Zénith Saint-Pétersbourg de joueursselon lui, en référence au recrutement du Brésilien Hulk, il y a bientôt dix ans. Chpryguine aurait pu rester un petit notable parmi les ultras russes, un type qui se goinfre de petits fours en tribunes VIP et garde son rond de serviettes auprès des puissants.Mais les incidents de Marseille ont tout fait dérailler., analyse Ronan Evain. Avant l’Euro, Chpryguine continue de promettre qu’il va unifier les supporters russes, les guider et les tenir. Il s’engage même à ce qu’aucun incident ne survienne. Bien traité par les autorités, le patron de la VOB négocie des vols gratuits vers la France pour lui et d’autres hooligans. Il est même reçu par le Consul général de France en Russie en amont de la compétition, comme l’a révélé Télérama., rappelle Evain. Les graves affrontements sur le Vieux Port, qui ont mené à la condamnation de deux hooligans russes à trois et dix ans de prison, brisent la carrière de Chpryguine., explique Ronan Evain. Le hooligan jure d’ailleurs qu’il a participé à sa dernière bastonDurant son mandat à la tête de la VOB, Chpryguine n’a pas fait évoluer le profil des supporters de la: ce sont toujours des familles qui viennent voir les matchs ou des Russes originaires de régions sans club de premier plan. Les ultras donnent la priorité à leur club. Comme en France., reprend Evain.La VOB a fait long feu et depuis 2016, le pouvoir a durci le contrôle des supporters. Juste avant le Mondial 2018, les autorités ont mis la pression sur les leaders des groupes ultras pour éviter toute image de violence dans les stades russes ou aux abords., décompte Ronan Evain.Chpryguine, lui, n’est pas officiellement banni. Il tweete régulièrement des photos au stade du Dynamo et a même posté un cliché depuis les tribunes lors du dernier match de préparation de la Russie face à la Bulgarie, le 5 juin. Mais on lui a refusé la Fan-ID, ce passeport obligatoire pour assister à un match de la Coupe du monde ou de l’Euro sur le sol russe., conclut Evain. La violence des hooligans reste dans les marges, cachée, comme depuis le début des années 2000. Ils se retrouvent généralement en forêt pour des, loin des regards. Chpryguine, lui, est toujours régulièrement interrogé par les médias locaux en sa qualité d’ancien représentant des supporters. Histoire de toujours se montrer et d’entretenir sa petite célébrité.