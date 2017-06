Les Mauriciens ne se résignent pas

Seule sélection de l’Océan Indien à s’être qualifiée pour une phase finale de CAN (1974), l’Île Maurice ne fait guère parler d’elle, alors que Madagascar et les Comores, ses deux voisins, affichent de réels progrès. Les Mauriciens, qui s’apprêtent à participer à la Coupe de la COSAFA en Afrique du Sud, veulent sortir de ce relatif anonymat. Même si cela doit prendre du temps…

2

Club M : des roustes et des perfs

Un championnat pro, des jeunes davantage considérés

Par Alexis Billebault

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Cap Vert, qui ne pesait rien ou pas grand-chose il y a encore sept ou huit ans, appartient aujourd’hui à la classe moyenne du football africain, grâce notamment à sa présence lors des phases finales de CAN en 2013 et 2015. Un peu plus proches d’eux, Madagascar et les Comores, malgré la faiblesse de leurs moyens financiers et l’étroitesse de leur marge de manœuvre sportive, se portent relativement bien. Les Mauriciens, 150au dernier classement FIFA et qui pointent au 45rang continental, ont fini par se poser les bonnes questions. «» , affirme Sébastien Sirot, le Directeur Technique National français nommé en septembre dernier.Pour 2019, en tout cas, c’est déjà mort. Le Club M a été éliminé au tour préliminaire par les Comores (0-2, 1-1), et s’il ne veut pas trop se tourner les pouces jusqu’à la fin de l’année, il a tout intérêt à étendre sa présence dans les qualifications pour le Championnat d’Afrique des nations (CHAN), une compétition réservée aux joueurs locaux et dont la phase finale doit – en théorie – se tenir au Kenya début 2018. Les insulaires, qui ont sorti les Seychelles (2-1, 1-1) retrouveront l’Angola le mois prochain au second tour, avec, si tout se passe bien, la perspective d’affronter le vainqueur de Madagascar-Mozambique pour l’ultime tour de piste. «» , poursuit Sirot, avant le premier match face aux Angolais dimanche à Moruleng, qui précèdera ceux contre la Tanzanie (27 juin) et le Malawi (29 juin).Comme souvent, Maurice, dont le palmarès se résume à deux médailles aux Jeux des Îles de l’Océan Indien (1985, 2003), à deux quarts de finale de la COSAFA (2001, 2004) et à une phase finale de CAN en 1974 en Egypte (trois défaites), sera une des grosses cotes de ce tournoi annuel réunissant les sélections d’Afrique australe. Ces dernières années, le Club M, entre quelques dérouillées contre le Ghana (1-7), le Rwanda (0-5), le Kenya (2-5) ou le Lesotho (0-3) a démontré qu’il était aussi capable de faire quelques coups. «, poursuit Sirot.Sur cette île davantage réputée pour ses plages paradisiaques et ses hôtels de luxe, le football, considéré comme le sport numéro 1, est donc une affaire sérieuse. Le championnat (Mauritian League) est professionnel depuis trois ans. Tous les joueurs n’ont cependant pas le statut pro (sur un effectif de vingt, quinze l’ont, les autres étant semi-pros, ndlr), et les salaires, hors primes, vont de 250 à 500 euros. L’État mauricien est le premier partenaire financier du football local, afin de compenser le manque d’intérêt des sponsors privés. La banque Barclays est un des rares à avoir franchi le pas. «» , reprend Sébastien Sirot. Surtout quand les résultats n’incitent guère à lâcher l’oseille. La préformation et formation des jeunes Mauriciens ont été trop longtemps mises de côté par les clubs et la fédération. Depuis quelques mois, la tendance s’est inversée. Sur l’île, où les académies plus ou moins sérieuses abondent, la jeunesse est redevenue une priorité. «» , insiste Sirot. «» , intervient le milieu international Colin Bell (38 ans), convoqué par le sélectionneur congolais, Joe Tsuhupula, pour la COSAFA.Bell, qui évolue depuis 2006 au SC Pamplemousses, n’a jamais quitté son île. Mais il a une bonne raison. «» C’était en 2015, et Didier Six , éphémère sélectionneur du Club M, avait réussi à faire venir le Burundi (2-2) et le Togo (1-1) en mars 2015. Depuis, les insulaires se contentent des compétitions officielles. «, insiste Bell, d’abord concentré sur le premier tour de la Coupe de la COSAFA.