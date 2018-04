Génération Foot se plaint du traitement réservé par Berkane

2

Génération Foot et l’hospitalité marocaine.La délégation de Génération Foot, le club sénégalais partenaire du FC Metz et qui est engagé en Coupe de la Confédération, n’a pas vraiment apprécié l’accueil réservé par les Marocains de la Renaissance Sportive de Berkane. Les Dakarois, vainqueurs (3-1) au match aller le 7 avril dernier, ont expliqué avoir rapidement déchanté à leur arrivée dimanche sur le sol du Royaume avant le retour prévu mercredi, et dont le vainqueur disputera la phase de poules.Selon Génération Foot, aucun officiel de Berkane n’était à l’aéroport pour accueillir la délégation sénégalaise, le bus mis à sa disposition n’était pas des plus récents, les chauffeurs ne parlaient pas un mot de français et ignoraient l’adresse de l’hôtel. Le véhicule serait tombé plusieurs fois en panne entre l’aéroport et le fameux hôtel. Fâchés, les Sénégalais ont évoqué une tentative de déstabilisation de leur adversaire.Si ce n’est pas le cas, c’est bien imité...