22, v'là les Koundé !

Jules Koundé n'est pas grand, mais il est vaillant

Paul Baysse victime de la Koundé mania

Par Steven Oliveira

Que faire lorsqu'il ne vous reste plus qu'un million à MonPetitGazon avant de clôturer votre mercato ? Pendant que certains achètent le troisième gardien d'une équipe, d'autres investissent dans une jeune pépite offensive qui pourrait, avec un brin de chance, se révéler au cours de la saison. Et c'est ainsi que des courageux ont lâché leur dernière pièce sur ce jeune buteur bordelais qui répond au doux nom de Jules Koundé. Problème, le Parisien de naissance n'est absolument pas attaquant, mais bien défenseur central. Le principal intéressé a préféré jouer la carte de l'humour sur les réseaux sociaux pour prouver son vrai poste, avant de remercier ceux qui ont cru en lui sur MPG en ouvrant le score face à Amiens le 10 février dernier. Devenant au passage, à 19 ans et 3 mois, le plus jeune défenseur à marquer un but avec les Girondins de Bordeaux en Ligue 1 depuis Alain Roche en 1986 (18 ans et 5 mois).Jules Koundé a beau avoir poussé ses premiers cris dans la capitale, c'est bien en Gironde qu'il a grandi et appris le football à la Fraternelle de Landiras d'abord, à La Brède ensuite, avant de toquer naturellement aux portes des Girondins de Bordeaux en 2010. Chez le club au scapulaire, celui qui a obtenu son bac ES s'affirme comme un taulier chez les jeunes, au point de récupérer le brassard de capitaine chez les U19 avec qui il remporte le championnat de France la saison dernière. Des performances qui l'amènent logiquement à prendre du galon en rejoignant en parallèle la bande à Patrick Battiston en National 3. Et visiblement, la victime de Harald Schumacher est plutôt sous le charme du défenseur central : «Des qualités qui lui permettent alors de compenser un déficit de taille (1,78 m) et de poids (70 kilos) pour un poste habitué à voir débarquer des Golgoths aux larges épaules. Mais la norme, Jules Koundé s'en moque royalement, et son physique à la Javier Mascherano ne l'empêche pas de se faire respecter sur le terrain : «» Et ce n'est pas la défense d' Amiens qui va venir le contredire.Et si Jules Koundé a réussi à dompter des colosses comme Ivan Santini malgré son gabarit atypique, ce n'est pas son concurrent Paul Baysse et ses bouclettes qui vont lui faire peur. D'autant plus que le jeune défenseur a trop attendu pour laisser passer sa chance si facilement. Présent à l'entraînement des pros depuis 2016, Koundé a dû attendre octobre 2017 pour signer son premier contrat pro et la fin du règne de Jocelyn Gourvennec pour disputer son premier match chez les grands. Une expérience douloureuse, puisque cela s'est terminé par une défaite en prolongation contre Granville en 32de finale de Coupe de France . Depuis, Gourvennec a dû faire ses bagages, Jérémy Toulalan s'est sauvé, Vukašin Jovanović a été prêté à Eibar et surtout Gustavo Poyet a débarqué.Désireux de s'appuyer sur les jeunes, l'entraîneur uruguayen a fait de Jules Koundé son titulaire en défense centrale pour accompagner le revenant brésilien Pablo , au grand dam de Paul Baysse : «» En attendant, Bordeaux reste sur quatre victoires de suite en Ligue 1, et Jules Koundé y est un peu pour quelque chose.