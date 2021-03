Un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid est-il possible ?

Depuis l'élimination de la Juventus en Ligue des champions, pas un jour ne passe sans une rumeur d'un départ de Cristiano Ronaldo. Sauf que plus les jours passent et plus celle-ci prend de l'ampleur avec un point de chute identifié : le Real Madrid. Logique tant le Portugais et le club espagnol sont faits pour être ensemble. Bien plus qu'avec la Vieille Dame.

CR7-Juventus, mariage forcé

L'heure de la réconciliation

Par Steven Oliveira

Que se serait-il passé si Zinédine Zidane avait ignoré Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006 ? Que se serait-il passé si Sergi Roberto avait tiré au-dessus lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Barça et le PSG en 2017 ? Comme tous les autres domaines, le football regorge dequi ne trouveront jamais de réponses. Preuve que l’histoire se joue parfois à un détail : une faute non sifflée, un poteau carré ou encore un huis clos. Car oui, que se serait-il passé si le quart de finale de C1 en mars 2018 entre la Juventus et le Real Madrid s’était joué à huis clos ? Ou tout simplement si les supporters de la Juventus n’avaient pas applaudi Cristiano Ronaldo après son retourné inscrit avec les? Le Portugais aurait-il signé à la Juventus quelques semaines plus tard ? Peut-être pas, CR7 ayant martelé à plusieurs reprises que ce geste a motivé son choix. Serait-il alors resté au Real Madrid ? Peut-être pas non plus, puisque son lien avec Florentino Pérez semblait rompu. Et s’il ne peut pas réécrire l’histoire, Cristiano Ronaldo peut, en revanche, la corriger. Comment ? En revenant au Real Madrid cet été.Retour en 2018. Le Real Madrid a beau avoir remporté une troisième C1 consécutive, lessemblent à bout de souffle avec un effectif vieillissant. C’est en tout cas l’avis de Zinédine Zidane qui quitte la Maison-Blanche. Et de CR7 qui en fait de même en posant ses valises à Turin. Trois ans plus tard, il est difficile de dire que ce transfert a été un échec - le Portugais ayant claqué 95 pions en 122 matchs -, mais il est aussi difficile de dire que cela a été une réussite. Que ce soit en championnat, où la Juventus pourrait bien laisser le titre à l’Inter cette saison après 9 ans de règne sans partage. Mais surtout en Ligue des champions, où lesse sont fait éliminer par l’Ajax Amsterdam en quarts de finale de l’édition 2019, par l’Olympique lyonnais en huitièmes l’année suivante et à nouveau en huitièmes par le FC Porto cette saison. La mission du Portugais de ramener la coupe aux grandes oreilles à Turin pour la première fois depuis 1996 est donc, pour le moment, un fiasco.Et s’il n’est pas forcément un coupable direct - il a notamment planté deux buts contre l’Ajax et deux contre Lyon -, sa responsabilité n’est pas à exclure. Que ce soit lors de la double confrontation contre Porto ou lors de sa signature à la Juve, son salaire (40 millions par an) et le prix de son transfert (105 millions) ayant empêché la Vieille Dame de lui offrir l’armée nécessaire pour décrocher la C1. Finalement, malgré une attirance physique, le mariage était foireux dès le départ. Pour la simple et bonne raison que le marié aime être au centre de l’attention et briller aux yeux de l’Europe quand la mariée, elle, est maudite sur le continent européen et préfère donner un peu d’amour à tous ses conjoints plutôt que tout donner à son plus bel étalon. Or, Cristiano Ronaldo a besoin d’amour. Tous les jours. Et ce n’est pas ce qu’il a reçu au lendemain de l’élimination contre Porto, notamment de la part d'une presse italienne fort critique envers lui.Attention : au Real Madrid aussi, Cristiano Ronaldo a été critiqué. Souvent. Avant de se réconcilier avec tout le monde après un énième triplé. Il s’est aussi senti triste. Souvent. Avant de retrouver le sourire après une revalorisation salariale. Jusqu’à la goutte de trop qui a provoqué son départ en 2018. Sauf que le temps a passé et qu’il est l'heure que les deux parties se réconcilient. Et cela tombe bien, la Juventus - malgré ce que dit le directeur sportif - semble encline à se séparer de sa star à un an de la fin de son contrat. Et de leur côté, les joueurs du Real Madrid attendent le retour de leur ancien camarade en multipliant les appels du pied, à l’image de Marcelo sur les réseaux sociaux ou de Zinédine Zidane au micro de Sky Sports :Il faut dire que le Real n’a jamais vraiment remplacé son ancien meilleur buteur, puisque Eden Hazard passe son temps à l’infirmerie, tandis que Vinicius Junior et Rodrygo n’arrivent pas à éclore totalement. Pire, les Madrilènes sont perdus en Europe. Avant la qualification obtenue contre l'Atalanta, ils restaient sur deux éliminations consécutives en huitièmes. Et finalement, ceux qui tiennent la Maison-Blanche à bout de bras - Karim Benzema, Luka Modrić, Casemiro, Toni Kroos, Sergio Ramos - sont les mêmes qui semblaient tirer la langue au moment du départ de CR7. En revenant à Madrid, le Portugais retrouverait donc son élément et son armée, comme si cette parenthèse de trois longues années n'avait jamais existé. Et puis, Zlatan Ibrahimović a rappelé en revenant à l’AC Milan que retourner dans les bras de son ex peut parfois se révéler être une bonne idée. Surtout quand cette ex s'avère être ta plus belle histoire d’amour et la personne qui te correspond le plus. Et qu'il fallait juste la quitter pour s'en rendre compte.