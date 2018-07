Top 20 : les plus beaux buts du Mondial

L'émotion, c'est quand les filets tremblent. Des bijoux, des caresses, des missiles... il y en a eu à la pelle en Russie ! Et rien que pour ça, c'était une grande Coupe du monde.

20 - Mario Mandžukić

France 4-2 Croatie, finale

Vidéo

19 - Eden Hazard

Belgique 5-2 Tunisie, groupe G

Vidéo

18 - Granit Xhaka

Serbie 1-2 Suisse, groupe E

Vidéo

17 - Ángel Di María

France 4-3 Argentine, 8e de finale

Vidéo

16 - Aleksandar Kolarov

Costa Rica 0-1 Serbie, groupe E

Vidéo

15 - Kevin De Bruyne

Brésil 1-2 Belgique, 1/4 de finale

Vidéo

14 - Nacho Fernández

Portugal 3-3 Espagne, groupe B

Vidéo

13 - Philippe Coutinho

Brésil 1-1 Suisse, groupe E

Vidéo

12 - Ricardo Quaresma

Iran 1-1 Portugal, groupe B

Vidéo

11 - Ante Rebić et Luka Modrić

Argentine 0-3 Croatie, groupe D

Vidéo

10 - Denis Cheryshev

Russie 5-0 Arabie saoudite, groupe A

Vidéo

9 - Cristiano Ronaldo

Portugal 3-3 Espagne, groupe B

Vidéo

8 - Dries Mertens

Belgique 3-0 Panama, groupe G

Vidéo

7 - Ahmed Musa

Nigeria 2-0 Islande, groupe D

Vidéo

6 - Ivan Perišić

Croatie 2-1 ap. Angleterre, 1/2 finale

Vidéo

5 - Toni Kroos

Allemagne 2-1 Suède, groupe F

Vidéo

4 - Edinson Cavani

Uruguay 2-1 Portugal, 8e de finale

Vidéo

3 - Denis Cheryshev

Russie 2-2 ap. (3-4 t.a.b.) Croatie, 1/4 de finale

Vidéo

2 - Lionel Messi

Nigeria 1-2 Argentine, groupe D

Vidéo

1 - Benjamin Pavard

France 4-3 Argentine, 8e de finale

Vidéo

Par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un c.s.c. et ce moment qui n’est pas censé se produire en dehors des pelouses champêtres des championnats de districts : le doublé le plus improbable de l’histoire des finales de la Coupe du monde.Le contrôle de la poitrine, la petite touche pour éliminer le gardien et la finition qui va bien. Au ralenti, ça a l’air facile, mais à pleine vitesse...Bicéphale (adjectif) : qui a deux têtes. Exemple : l’Aigle bicéphale ; la Suisse de Xhaka et Shaqiri.Un pied gauche à la Siniša Mihajlović...Son plus beauavec Romelu Lukaku La Pavard 1.0.Une frappe enroulée comme une délicieuse bûche de Noël.L’amour de l’exter’ ne s’estompe jamais.Deux orgasmes en l’espaces de vingt-cinq minutes. Un seul regret dans ce tableau : l’absence du damier, le vrai, le rouge et blanc.Il est rentré, il a mis les défenseurs à quatre pattes, allumé les ficelles, et puis ceux du but en face tant qu’on y est.Non, il va pas la mettre. Non, ce serait fou. Non, c’est pas possible. Bah si !Comme elle vient.Délicat et puissant. Et délicat. Et puissant. Et délicat... Kyle Walker s’est fait marcher dessus, mais par des pieds aussi soyeux, ça ressemble presque à une caresse.95. La pression. L’exécution. La perfection.Il a passé, il a couru, il a marqué. Précision : il a fait une passe parfaite à l’autre bout du terrain, il a couru sur 40 mètres plein gaz afin de se placer au bon endroit, au bon moment pour marquer un super but de la tête.On n’avait jamais vu un homme personnifier aussi bien l’expression « arrondir les angles » .L’appel, le contrôle et la finition, c’est beau. Mais alors, l’appel, le contrôle de la cuisse, la deuxième touche sur un pas et le but derrière, c’est incomparable.Le moment où la France a décidé qu’elle deviendrait championne du monde.