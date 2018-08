Top 10 : les mascottes pourries du foot

Une mascotte est censée faire peur aux adversaires ou amuser les enfants, mais ça, c'était avant le règne des placements de produits et des clubs qui se retrouvent représentés par une chaudière.

En 2014, sofoot.com publiait déjà un « Top 10 : les pires mascottes du football » . Qui méritait bien une réédition.

Grayou, le dragon messin

La crevette de Southend United

Germain, le lynx

Zef, le pirate brestois

Terry Byte, le PC de Fulham

Boiler Man, la chaudière de West Brom

Ato, Kaz et Nik, le Mondial 2002

Erwin, le Cyrano de Schalke

Les citoyens Moonchester et Moonbeam

Monsieur Testicles, Everton

Par Florian Lefèvre

Dans les années 1990, les ultras de la Section Graoully coloraient en orange et grenat la tribune Première du vieux stade Saint-Symphorien. Vingt-et-un ans après la disparition du groupe (et un passage de relais à la Horda Frénétik), le FC Metz a remis au goût du jour le « Graoully » , cet animal de la mythologie lorraine aux allures de dragon. Il s’appelle Grayou et a donné le coup d’envoi du match de Ligue 2 face à Orléans, remporté 5-1 par les Messins. Des bons débuts, mais on aurait quand même préféré que la nouvelle mascotte du club ait des ailes plus proéminentes que son postérieur.Situé sur l’estuaire de la Tamise, Southend-on-Sea est une station balnéaire sympathique du sud-est de l’Angleterre, une ville qui vit aussi du commerce maritime. Southend United se devait donc d’avoir un symbole maritime sur son écusson. D'où le choix de la crevette. Voilà pourquoi les joueurs du club de D3 son appelés les « Crevettiers » ( «» ). Mais fallait-il vraiment que la mascotte de Southend United soit Sammy, un bonhomme qui ressemble moins à une crevette qu’à Patrick l'Étoile de mer de Bob L’éponge ?2010, ou l’année de la crise de la quarantaine au PSG. La guerre Auteuil/Boulogne, la mort de Yann Lorence, la mise en sommeil du mouvement ultra et une recrue nommée Germain. Le symbole du virage bisounours des tribunes entamé par le club de la capitale. Un sourire à tarter. Point.Le temps où Barbe Noire et le lieutenant Robert Maynard de la Royal Navy se livraient un duel acharné sur l'île d'Ocracoke - au large de la Caroline du Nord - n’est pas totalement révolu. En 2015, le Stade brestois attaque en justice le club de rugby du Biarritz Olympique pour plagiat. En cause, Koxka le corsaire, la mascotte du BO, serait un « copier-coller » de Zef le pirate , la mascotte bretonne. La même marinière rouge et blanc, le même bandeau rouge et le même sabre. Une seule différence : contrairement à ses homologues bretons, la section marketing du Biarritz Olympique sait réaliser une bouche et des yeux qui ont de l'allure.Un sourire de clown sur un ordinateur. C’est le profil de la nouvelle mascotte de Fulham en 2003, en guise de partenariat avec dabs.com, à l'époque l’un des plus gros vendeurs britanniques en ligne de produits informatiques et technologiques. Dur pour les supporters dessachant que leur ancienne mascotte était quand même un preux chevalier...Tout fout le camp à West Bromwich Albion. Après une saison infernale à 31 points en Premier League, lesretrouvaient samedi dernier leur antre, The Hawthorns, en ouverture de la D2 anglaise. Non seulement, les supporters ont vu leur équipe se faire renverser par Bolton dans les dernières minutes, mais en plus, ils ont eu la mauvaise surprise de découvrir la nouvelle mascotte du club : Boiler Man. Tout ça parce que Ideal Boilers est le nouveau sponsor maillot de West Brom. Comme son nom l’indique, Boiler Man est donc une chaudière sur pattes.Qui dit Coupe du monde, dit mascotte, pour le meilleur et pour le pire. Si Gauchito en 78 et Footix en 98 ont marqué leur édition, qui se souvient de Ato, Kaz et Nik, alias les? Pas grand-monde, tout simplement parce que les ambassadeurs de la Coupe du monde 2002 ne ressemblaient à pas grand-chose. Si ce n’est à des monstres gentils - un bleu, un jaune, un violet - censés surfer sur la vague Pokémon.C'est un roc ! C’est un pic ! C'est un cap ! C'est une péninsule ! C’est le nez d’Erwin, la mascotte de Schalke 04.Manchester City a la particularité d’avoir non pas une, mais deux mascottes. Et les deux filent le grand amour depuis qu’elles ont débarqué à l’Etihad Stadium en provenance de leur « Blue Moon » . Oui, Moonchester et Moonbeam sont des aliens anthropomorphiques assez... lunaires. Au moins, contrairement à l’Allemand Erwin, elles n’ont pas de problèmes de vue avec leurs yeux énormes.Est-ce qu’une campagne contre le cancer justifie tout ? La réponse en image est formelle : non.