Live : un mercredi sur le marché des transferts

[ ℙ?? ] Grenat depuis 2015, William #Mikelbrencis rejoint le @HSV. Le #FCMetz souhaite une excellente continuation au défenseur latéral formé en Moselle — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 31, 2022

Sunderland set to announce loan-w/option of PSG midfielder Edouard Michut today. As reported elsewhere, forward Ahmad Diallo close to formalising a loan from Man United. And teenage midfielder Abdoullah Ba is on Wearside to complete a permanent move from Le Havre #SAFC — Keith Downie (@SkySports_Keith) August 31, 2022

« I would love a rabbit. » Thomas Frank says he’s happy with his Brentford squad but would be open to a surprise before the transfer window closes tomorrow. ? pic.twitter.com/qzpbANyQrY — Football Daily (@footballdaily) August 31, 2022

Le milieu de terrain arrive en provenance du @SB29 jusqu'à la fin de saison. #SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) August 31, 2022

Welcome to Gladbach, Nathan Ngoumou! The 22-year-old French winger joins the Foals on a five-year deal from Toulouse FC pic.twitter.com/3HUnbVt7IG — Gladbach (@borussia_en) August 30, 2022

Leicester City have received a bid of around £19million for Youri Tielemans from a mystery club. #LCFC — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) August 31, 2022

F.C. Copenhagen have agreed to sign Andreas Cornelius from Trabzonspor. He is now traveling to Copenhagen to undergo a medical check-up and negotiate his personal terms. #fcklive https://t.co/aWKO2iwFzt — F.C. København (@FCKobenhavn) August 31, 2022

Mario Balotelli has decided to join Swiss side FC Sion. Full agreement in place but still not signed — he wants Sion as priority. It’s over with Adana Demirspor. ?? #transfersBeen told Mario Balotelli will undergo medical tests in the morning with Sion. pic.twitter.com/pYJmzuLtLL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

Coup dur pour l'OM : les représentants de Jordan Amavi ont jugé que les commissions n'étaient pas assez élevées, alors le prêt avec option d'achat à l'Olympiakos tombe à l'eau selon La Provence . Ah, les fameuses commissions...Leandro Paredes s'en va, et Abdou Diallo se rapproche lui aussi de la sortie.indique une accélération de Leipzig pour boucler le transfert du Sénégalais, et le joueur serait intéressé par le projet saxon. DESTOCKAGE MASSIF, TOUT DOIT DISPARAITRE !!!Le latéral messin William Mikelbrencis part pour Hambourg, après 14 apparitions avec les Grenats. Merci William !Un point sur le dossier Malinovski avec Foot Mercato , mais l'OM va revenir à la charge avec une proposition revue à la hausse. Le club. Alors peut-être...Leandro Paredes à la Juventus, c'est fait d'après L'Equipe . Prêt avec option d'achat de 22 millions hors bonus. Visite médicale dans la journée. ET UN DE MOINS, UN !!!Amadou Diawara à Anderlecht, ça chauffe. Le Guinéen devrait quitter la Roma pour 1,5 million d'euros selon le. Le paiement se fera comment ? En UNE FOIS (rire diabolique).UN INTERNATIONAL FRANCAIS ARRIVE À MARSEILLE !!! Andréa Nardi débarque, c'est du water-polo, mais y a pas que le foot dans la vie.Sky Sports annonce l'officialisation dans la journée du prêt d'à Sunderland. Faire ses griffes chez les, voilà l'idée.Mehdi Taremi à Chelsea ? On en parle au Portugal, oùrelaie une potentielle offre de 25 millions d'euros de la part des. Ok, Chelsea n'a pas de vrai 9, mais là, ça me laisse pantois.Thomas Frank veut recruter un lapin ??? Bizarre...Et de dix ! Dixième recrue pour Caen, le leader de la Ligue 2 officialise le prêt de Hianga'a Mbock. Le milieu de terrain débarque en provenance de Brest. Super (M)bock.Lucas Ocampos à l'Ajax, ça coince...rapporte que la direction du club jugerait irresponsable de le recruter pour 20 millions d'euros. Le joueur, qui avait fait le voyage jusqu'aux Pays-Bas, serait rentré à Séville. Argh.Junior Onana se dirigeait vers la Cremonese, dont les Girondins avaient accepté l'offre... Mais il va finalement atterrir à Lens si l'on en croit L'Equipe . Le RCL a fait la différence hier soir, officialisation attendue aujourd'hui. Magnifique appel, contre-appel.Pour faire plaisir à @stavosky, on rappelle que Nathan Ngoumou a traversé le Rhin pour se poser à Gladbach. Contrat de cinq ans, il portera le numéro 19 et retrouve un autre ancien Violet, Manu Koné.Une offre mystère de 19 millions de livres pour Youri Tielemans... Le Belge va peut-être signer avec Mask Singer.BREAKING NEWS !!! Grosse interrogation autour de l'avenir des cadors que sont Granola, Pépito et Mikado. Cette fin de mercato est LOCA LOCA LOCA.Un peu de Ligue 1 de bon matin : L'Equipe annonce un chassé-croisé entre Gaëtan Laborde et Amine Gouiri. Les détails :Plutôt intéressant.Pas grand-monde ne peut/veut sortir CR7 du guêpier mancunien, mais mon petit doigt me dit que ça va se bousculer pour le monstre du Forez. Quel club anglais va poser 30 millions sur JP Krasso (ou plus) après son quadruplé d'hier ? A vos pronos.UN TWEET DE CRISTIANO RONALDOOOO !!!!! Ah, attendez, c'est juste une pub pour l'un de ses multiples partenariats, on s'en fout. Fausse alerte. Mon cœur s'est emballé...a perdu en barrages de Ligue des champions aveccontre. Pas grave, le Danois disputera quand même la C1 puisqu'il quitte la Turquie... pour Copenhague. Petit malin.Et sisignait (enfin) un milieu de terrain ? Selon le journaliste brésilien Matheus Leal, lesauraient offert 20 millions de livres à Aston Villa pour(également annoncé dans le viseur de l'Atlético). Lesen attendraient un peu plus. Allez, quelques millions supplémentaires pour un sourire de Jürgen Klopp, qu'est-ce que c'est ?Info de Fabrizio Romano :va rejoindre le, actuel sixième du championnat suisse. L'accord aurait été trouvé et l'attaquant de 32 ans devrait passer des tests médicaux ce matin. Super Mario découvrirait un nouveau pays après avoir joué en Italie, en Angleterre, en France et en Turquie. Avis de tornade au Stade de Tourbillon !