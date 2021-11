Pronostic Salernitana Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus n'a pas le choix face à la Salernitana

Promue cette saison, la Salernitana connait logiquement une entame compliquée. En effet, l'équipe de Franck Ribéry (absent ce week-end et pour ce choc) pointe à la dernière place du classement avec 8 points, soit 3 de retard sur la première formation non relégable, la Spezia. Depuis le début de saison, la Salernitana a seulement décroché des points à 4 reprises grâce à ses succès sur Venise et le Genoa et ses nuls face à Vérone et contre Cagliari le week-end dernier. Hormis le Hellas Vérone (10), toutes ces formations évoluent dans le dernier tiers puisque le mieux classé, Venise est 16. En grande difficulté, la Salernitana s'est toujours inclinée face aux grosses cylindrées de Serie A : Roma (0-4), Atalanta (0-1), Napoli (0-1) et Lazio (3-0). Sans jamais parvenir à marquer le moindre but.

En face, la Juventus ne connaît pas l'entame qu'elle attendait. Battue par l'Inter l'an passé dans la course au titre, la Vieille Dame voulait repartir de l'avant en rappelant Max Allegri. Le technicien italien a connu de nombreux succès avec les Bianconeri dans le passé, mais a récupéré une formation avec des problèmes sportifs et extra-sportifs. Après avoir connu une entame compliquée, la Juve s'était reprise notamment sur la scène européenne, où son parcours parfait après 4 journées lui avait permis de se qualifier rapidement pour les 8e de finale. La lourde défaite subie à Chelsea la semaine passée (4-0) a rappelé la fragilité de cette équipe. En Serie A, la Vieille Dame avait récemment connu des résultats décevants face à Sassuolo et Vérone, mais s'était relancée en s'imposant face à la Fiorentina et sur la pelouse de la Lazio. Le week-end dernier, les Turinois avaient l'opportunité de revenir sur le Top 4 face à l'Atalanta mais s'est inclinée face à la Dea (0-1). La Juve se retrouve désormais en 7e position avec 7 points de retard sur le club bergamasque, 4e, et se retrouve sous pression avant ce déplacement chez la Salernitana qu'elle est dans l'obligation de maîtriser pour ne pas plonger dans une crise. A l'instar des autres grosses formations italiennes qui ont battu la Salernitana sans encaisser, la Juve devrait être en mesure de s'imposer face au promu sans concéder de but.