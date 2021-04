Pronostic Niort Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes fait un grand pas vers la Ligue 1 à Niort

14de Ligue 2, Niort compte 4 points d’avance sur le premier relégable, Guingamp, à 5 journées de la fin. Les Chamois pensaient avoir fait le plus dur en s’imposant dernièrement face à Toulouse (1-0) et en signant un nul contre Clermont (0-0) mais ont ensuite subi deux lourdes défaites face à Auxerre (0-4) et le week-end dernier à Ajaccio (3-0). Après avoir connu une saison dernière compliquée, au cours de laquelle les Niortais ont sauvé leur peau grâce à une différence de buts favorable, Niort n’est pas à l’abri lors de cet exercice.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Troyes est dans une situation favorable pour monter en Ligue 1. En effet, les hommes de Laurent Batlles sont leaders et comptent 5 points d’avance sur le 3à 5 journées de la fin. Cette avance devrait être suffisante pour permettre à l’ESTAC d’atteindre son objectif, la Ligue 1. Après avoir enregistré deux défaites consécutives face à Nancy (1-5) et Amiens (1-3), le club troyen a bien réagi en s’imposant à domicile contre Guingamp (1-0) et Caen (1-0) pour un match nul entre-temps à Charléty face au Paris FC (1-1). Leader de la Ligue 2 depuis plusieurs mois, Troyes devrait s’imposer à Niort et faire un grand pas vers la Ligue 1.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Niort Troyes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !