Pronostic Lyon Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1 + DERNIERS JOURS pour récupérer 10€ GRATOS

Quasi carton plein sur les 4 dernières affiches (PSG - Real, Barcelone - Naples (match aller), Chelsea - Lille et perfect jeudi sur Naples - Barcelone), on vous donne nos pronostics sur le match retour entre Napolitains et Barcelonais.

Lyon a repris du poil de la bête

Lille fait grise mine

Dembelé revient pour l'OL

Les compo probables :

Lyon rugit encore face à Lille

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

La 26journée de Ligue 1 se conclut ce dimanche soir avec un choc entre Lyon et Lille. Ces deux formations annoncées comme des candidates au podium en début de saison réalisent pour l’instant un exercice décevant. Les Rhodaniens pointent seulement à la 8e place avec 7 points de retard sur l’OGC Nice. Après une première partie de saison décevante, l’OL semble avoir trouvé son rythme de croisière en 2022 car malgré un calendrier compliqué, les hommes de Peter Bosz n’ont perdu qu’une fois au stade Louis II face à l’AS Monaco (2-0) sur leurs 7 derniers matchs (pour 4 victoires et 2 nuls. Le week-end dernier, les Lyonnais avaient un déplacement pas simple à gérer à Bollaert face au Racing Club de Lens. Dans l’ensemble, les joueurs du Rhône s’en sont bien sortis en décrochant un nul (1-1) grâce à un très bon Anthony Lopes. A domicile, l’Olympique Lyonnais est sur une excellente dynamique puisqu’il a remporté ses trois derniers matchs face à St Etienne (1-0), Marseille (2-1) et Nice (2-0) avec un Dembélé inspiré lors de ses succès.Champion en titre, Lille est 11de Ligue 1, à 2 points de son adversaire du jour. L’intersaison a été agitée avec le départ de Christophe Galtier à Nice et l’arrivée d’un Jocelyn Gourvennec qui restait sur des échecs à Bordeaux et Guingamp. Après avoir connu une entame poussive, le LOSC s’était refait une santé, notamment grâce à sa place décrochée pour les 8de finale de la Ligue des Champions. En milieu de semaine, les Lillois se sont logiquement inclinés lors de leur match aller face à une équipe de Chelsea (2-0) plus solide et aguerrie à disputer de tels matchs dans les compétitions européennes. Le LOSC n’a pas démérité mais s’est montré inoffensif à l’approche des 30 derniers mètres adverses. En championnat, Lille est retombé dans ses travers ces derniers temps avec, sur les 4 dernières journées, 1 seule victoire, 1 nul pour 2 défaites consécutives face à Brest et Paris. Après ces deux revers, les hommes de Gourvennec avaient arraché un succès à Montpellier (0-1) avant de devoir partager les points avec le relégable Metz (0-0) à domicile lors de la dernière journée. La mauvaise passe actuelle du club peut s’expliquer par la baisse de régime de Jonathan David, qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en 2022.Suspendu à Lens, Dembelé va faire son retour pour ce match. En revanche, les blessés Cherki, Denayer et Reine-Adélaïde restent forfait. Lors du mercato hivernal, Lyon s’est renforcé en attirant le prometteur milieu de terrain brestois, Romain Faivre, et se faisant prêter un ancien de la maison, Tanguy Ndombélé. De son côté, les recrues lilloises Zhegrova et Ben Arfa ne sont pas titulaires. Côté absence, Gourvennec n'aura qu'un seul absent mais il s'agira du très important Benjamin André, suspendu.: Lopes - Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé.: Jardim - Celik, Fonte, Botman, Djalo - Sanches, Onana, Xeka, Bamba - David, Yilmaz.Lille a joué mardi sur la pelouse Chelsea pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions, alors que Lyon était dispensé d'Europa League grâce à la 1place prise dans son groupe lors de la première partie de saison. A priori plus frais, mais aussi sur une meilleure dynamique de résultats, Lyon devrait pouvoir s'imposer. D'autant que l'OL a remporté ses 3 derniers matchs joués dans son Groupama Stadium et qu'il sera boosté par le retour de Moussa Dembelé. Lors de leur ultime match joué à domicile face à Nice, les Gones avaient signé une prestation de très belle qualité avec une grosse intensité mise pendant 90 minutes, et une ouverture du score signée Dembelé. Perturbé par une blessure à l'automne, le buteur retrouve ses marques depuis mi-janvier (4 buts sur ses 5 dernières rencontres).Retrouvez le Pronostic Lyon Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !