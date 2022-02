Pronostic Barcelone Naples : Analyse, cotes et prono du 16e aller de Ligue Europa

Barcelone - Naples : 200€ chez Betclic au lieu de 100€ !

Attention :

Nos pronostics Barcelone - Naples

Le Barça est en reconstruction

Naples est en forme

Beaucoup d'absents au Barça

Les compo probables :

Naples pour un résultat

Les 16de finale de l'Europa League, ou barrages selon le nom qu'on veut leur donner, nous offrent de très belles affiches ce jeudi, avec en point d'orgue, l'opposition entre le FC Barcelone et le Napoli. Le club catalan se retrouve dans cette C3 car il a fini seulement en 3position de son groupe de C1 derrière le Bayern Munich et le Benfica. Battu en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne par le Real Madrid, le FC Barcelone s'est fait aussi surprendre par l'Athletic Bilbao en 8de finale de la Coupe du Roi. En Liga, les protégés de Xavi ont remporté un succès précieux face à l'Atlético Madrid (4-2), adversaire direct pour le Top 4, il y a 10 jours. Mais le week-end dernier, lesn'ont pu qu'arracher le nul dans le derby face à un Espanyol en méforme, sur une réalisation de Luuk de Jong au bout du temps additionnel (2-2).De son côté, le Napoli se retrouve en 16de finale de l'Europa League suite à sa 2place en phase de groupe. Tombé dans une poule relevée, le club italien a fini derrière les Russes du Spartak Moscou mais devant les Anglais de Leicester. Partie en trombe en début de saison, la formation napolitaine a ensuite connu un passage à vide. Néanmoins, lors des dernières semaines, le Napoli s'est repris en signant 4 succès consécutifs en Serie A. Cette bonne passe s'est confirmée le week-end dernier lors du choc face à l'Inter où lesont tenu tête aux(1-1) au stade Diego Armando Maradona. Avant ce match, Naples avait battu Bologne (0-2), la Salernitana (4-1) et Venise (0-2).Lors du mercato, les Barcelonais ont recruté plusieurs joueurs puisque Ferran Torres, Adama Traoré ou Aubameyang ont rejoint le club. On pensait que cela donnerait un nouvel élan mais le nul concédé et les difficultés observées face à l'Espanyol tende à prouver le contraire. Il y aura des absents côté barcelonais puisque Umtiti, Fati, Sergi Roberto, Wagué et Lenglet sont blessés, et Dani Alves n'a pas été inscrit sur la liste. En revanche, Luciano Spalletti peut compter sur un groupe quasiment au complet puisque seuls Lozano et la recrue Tuanzebe devraient manquer à l'appel.: Ter Stegen - Alves, Pique, Araujo, Alba - Busquets, De Jong, Pedri - Torres, Aubameyang (ou De Jong), Dembelé.: Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui - Mertens, Fabian Ruiz - Politano, Zielinski, Insigne - Osimhen.Depuis la saison 2002/03, le FC Barcelone avait pris l'habitude de terminer parmi les 16 meilleures équipes européennes et doit cette année se contenter de l'Europa League. Le Barça est en reconstruction depuis l'arrivée de Xavi, une page s'est tournée. A l'inverse, Naples semble bien en ce moment et aimerait sans doute offrir un dernier titre à Insigne avant son départ. Le Napoli possède une puissance offensive capable de faire mal à la défense barcelonaise avec les Mertens, Insigne, Politano ou Osimhen. Cette affiche entre le Barca et le Napoli devrait nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté, et Naples devrait au moins revenir du Camp Nou avec un nul dans les bagages.