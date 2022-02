Pronostic Naples Barcelone : Analyse, cotes et prono du 16e retour de Ligue Europa

Après le quasi carton plein sur PSG - Real, Barcelone - Naples (match aller) et le Chelsea - Lille de mardi, on vous donne nos pronostics sur le match retour entre Napolitains et Barcelonais. L'occasion de profiter pour la dernière fois du bonus Betclic de 200€ au lieu de 100€ (fin du bonus ce jeudi à minuit)

Naples - Barcelone : 200€ chez Betclic au lieu de 100€ !

Nos pronostics Naples - Barcelone

Un résultat mais des difficultés pour Naples au Camp Nou

Le Barça a pris le rythme

Beaucoup d'absents à Naples

Les compo probables :

Le Barca va chercher sa qualification à Naples

L'affiche des 16de finale (barrages) de l'Europa League met aux prises le Napoli au FC Barcelone. Le club italien a ramené un très bon résultat du Camp Nou avec un match nul (1-1). Après avoir ouvert le score avec un but du Polonais Zielinski, les Napolitains ont subi les assauts des Catalans et peuvent s'estimer heureux de ne pas avoir été battus. Partis pied au plancher lors de cette saison, les Partenopei sont actuellement 3de Serie A, derrière le Milan AC et l'Inter. Ces dernières semaines, le Napoli a raté l'occasion de prendre la tête du championnat italien. Tenu en échec à domicile par l'Inter (1-1), le club napolitain s'est contenté lundi du partage des points face à une formation de Cagliari (1-1) qui lutte pour son maintien. A noter que Naples est présent dans ces 1/16car il n'avait pas su prendre la 1ere place de son groupe de C3, devancé par le Spartak Moscou.De son côté, le FC Barcelone est en pleine phase de reconstruction depuis la prise en main de l'équipe par Xavi. Lors de la trêve hivernale, le club catalan a opéré à un recrutement offensif conséquent avec les arrivées de Ferran Torres, d'Adama Traoré et d'Aubameyang. Les Barcelonais ont semblé progresser lors des dernières semaines avec 5 matchs sans la moindre défaite. Victorieux du choc face à l'Atletico Madrid (4-2), le Barca a ensuite fait un mauvais nul dans le derby face à l'Espanyol, puis un autre donc bien meilleur contre le Napoli (1-1) lors du match aller. Dominateurs, les Blaugranas ont raté plusieurs opportunités principalement par Ferran Torres, déçu de sa prestation au Nou Camp. Le week-end dernier, le Barca a livré l'une de ses meilleures prestations de la saison en disposant du FC Valence à Mestalla (1-4) avec un Aubameyang en feu, auteur d'un triplé pour ses premiers buts sous les couleursAlors que le Barça avait joué le match aller sans beaucoup de joueurs, c'est au tour de Naples d'avoir pas mal de souci. En effet, Lozano, Lobotka et la recrue hivernale Tuanzebe sont forfait, tandis qu'Insigne, Di Lorenzo et Politano sont incertains. A l'inverse, le Barça récupère Sergi Roberto, Araujo et Lenglet. Umtiti et Fati sont blessés, et Dani Alves n'a pas été inscrit sur la liste.: Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui - Mertens, Fabian Ruiz - Mertens (ou Elmas), Zieliński, Insigne - Osimhen (ou Mertens).: Ter Stegen - Dest, Araujo, Piqué, Alba - Busquets, De Jong, Pedri - Traoré, Aubameyang, Dembélé.Le but marqué par Naples à Barcelone ne vaut plus grand chose avec la fin de la règle des buts à l'extérieur. Par contre l'impression laissée par le Barça sur ce match a été confirmée le week-end dernier à Valence. Les premiers buts d'Aubameyang sont également une bonne nouvelle pour Xavi qui devrait pouvoir compter sur un buteur libéré désormais. Sur sa lancée, le FC Barcelone pourrait enchaîner sur la pelouse du Napoli en décrochant sa qualfiication face aux Italiens.