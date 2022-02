Pronostic Chelsea Lille : Analyse, pronos et cotes doublées sur le 8e aller de Ligue des champions

Les cotes des 8es de C1 doublées chez Winamax !

Comment profiter des cotes doublées

Nos pronostics sur Chelsea - Lille

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

La cote du match nul et celle de Lille sont également doublées si vous ne voyez pas le PSG gagner

Profitez de la promo cotes doublées chez Winamax :

Profitez de la promo cotes doublées chez Winamax :

Chelsea défend son titre

Lille retombe dans ses travers

Des équipes quasiment au complet

Les compos probables pour Chelsea - Lille :

Chelsea en patron

Arrivé en cours de saison dernière, Thomas Tuchel a métamorphosé Chelsea. L'offre est limitée à un montant de 50€ sur votre premier pari.- Placez votre 1pari jusqu'à 50€ maximum sur un match simple de Ligue des champions, sur un MyMatch ou sur un pari combiné qui contient au moins un match de Ligue des champions.- Si votre pari est gagnant, vous remportez en CASH votre mise multipliée par la cote doublée.- Vous pouvez alors soit rejouer, soit retirer directement sur votre compte ce que vous avez gagné.- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du PSG pour tentez de gagner- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ ce MyMatch pour tentez de gagner- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ ce MyMatch pour tentez de gagnerVous avez le droit à une seule cote doublée.À vous de choisir l'un de ces 3pour en profiter !Arrivé en cours de saison dernière, Thomas Tuchel a métamorphosé Chelsea. En effet, le coach allemand a permis à ses hommes, dans le milieu de tableau de Premier League quand il les a pris en main, de décrocher une place dans le Top 4 du championnat anglais mais surtout de remporter la Ligue des Champions. Cette saison, les Londoniens accusent 13 points de retard sur Manchester City en Premier, dont ils sont 3, mais ils ont récemment ajouté un titre dans leur courte histoire avec Tuchel, en remportant le championnat du Monde des clubs ce mois-ci. Less’apprêtent aussi à affronter Liverpool en finale de la Carabao Cup et ils sont toujours en course en Ligue des Champions. Dans cette C1, Chelsea a fini en 2position de son groupe alors que l’équipe londonienne avait surclassé la Juventus (4-0) à Stamford Bridge. Tenus en échec en Russie par le Zenit lors de la dernière journée, les Londoniens ont dû se contenter de la 2position mais ont été plutôt vernis au tirage puisqu’ils affrontent sans doute l'adversaire le plus modeste de ces 8de finale de la C1, Lille. Lors des dernières semaines, les Blues ont souffert dans le jeu mais ont tout de même fait le taf, comme le week-end passé à Crystal Palace (0-1), où Hakim Ziyech a inscrit le but de la victoire à la 89minute dans une rencontre plutôt fermée.Vainqueur surprise du championnat de France la saison dernière, Lille s’est retrouvé dans un groupe de C1 très homogène avec le FC Séville, Salzbourg et Wolfsbourg. Le succès obtenu sur la pelouse du FC Séville début novembre (1-2) a servi de déclic au LOSC qui était plutôt décevant jusque-là. Arrivé en remplacement de Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec a mis du temps à imposer sa patte au sein du club nordiste. Derrière cette victoire en Andalousie, les Nordistes sont remontés au classement en L1 et ils ont remporté leur groupe de C1 en gagnant leurs deux derniers matchs. Cette première place permet à Lille d’avoir l’avantage du terrain lors du match retour face aux Blues. En Ligue 1 en revanche, les Lillois sont calés en milieu de tableau à la 11place avec 6 points de retard sur Strasbourg, 4e. A plusieurs reprises, les hommes de Gourvennec ont eu l’opportunité de se rapprocher du Top 4, mais n’ont jamais réussi à opérer la jonction. La faute à une trop grosse irrégularité. Après avoir enregistré deux revers face à Brest et le PSG, le LOSC s’était repris face à Montpellier mais n’a pas su enchaîner face à Metz le week-end dernier (0-0). En manque d’inspiration, les Nordistes ont dû se contenter d’un triste nul, et n'ont donc remporté qu'1 seule de leurs 4 dernières rencontres.Pour la réception de Lille, Chelsea doit toujours faire sans Chilwell, forfait pour la saison. De leurs côtés, les Mount, Hudson-Odoi ou Azpilicueta sont incertains après avoir manqué le match du week-end. A la rue sur la première partie de saison et non convoqué pour la CAN, Ziyech a marqué ses 4 buts de la saison en Premier League depuis le mois de janvier. Si Lukaku a eu beaucoup de mal samedi, il avait tout de même participé au titre de champion du monde des clubs remportés il y a 10 jours, en marquant à la fois en demi et en finale. En face, Gourvennec disposera a priori d’une équipe au complet. Pour aborder ce 8de finale, le LOSC compte sur le réveil de Jonathan David, qui n’a pas inscrit le moindre but en 2022 avec son club. Défensivement, les Botman et Fonte devraient être soumis à rude épreuve face aux vagues londoniennes.: Mendy - Silva, Christensen, Rüdiger - Azpilicueta (ou Pulisic), Kanté, Jorginho, Hudson-Odoi (ou Marcos Alonso) - Ziyech, Havertz - Lukaku.: Jardim - Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson - Sanches, André, Xeka, Bamba - Yilmaz, David.Malgré des prestations loin d’être convaincantes, Chelsea a fait le taf lors des dernières semaines. Lesentament une semaine capitale avec ce 8aller face à Lille et la finale de la Carabao Cup contre Liverpool, et se doivent de répondre présents. Depuis la nomination de l’allemand, ils ont dégagé une solidité et une puissance impressionnante, à l’image Thiago Silva et Rudiger, immenses défensivement lors de la quête du titre européen. D'ailleurs, les Londoniens n'ont encaissé que 2 buts sur leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Chelsea n'est pas flamboyant mais enchaîne les titres à l'image de celui de champion du monde des clubs remporté il y a quelques jours. A Stamford Bridge et bien plus expérimenté au niveau européen, Chelsea devrait faire le boulot face à des Lillois loin d’être impressionnants lors des dernières rencontres, notamment offensivement (2 buts marqués sur leurs 4 derniers matchs).Retrouvez le Pronostic Chelsea Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !