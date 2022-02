Pronostic PSG Real Madrid : Analyse, pronos et cotes doublées sur le 8e aller de Ligue des champions

11

Les cotes des 8es de C1 doublées chez Winamax !

Comment profiter des cotes doublées

Nos pronostics sur PSG - Real Madrid

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

La cote du match nul et celle du Real sont également doublées si vous ne voyez pas le PSG gagner

Profitez de la promo cotes doublées chez Winamax :

Le PSG hausse le ton

Un Real au ralenti

Neymar et Benzema de retour ?

Les compos probables pour PSG – Real Madrid:

Paris doit prendre une option

Winamax sur tous les 8e de finale de Ligue des champions, dont l'énorme PSG - Real de ce soir. L'offre est limitée à un montant de 50€ sur votre premier pari.- Placez votre 1pari jusqu'à 50€ maximum sur un match simple de Ligue des champions, sur un MyMatch ou sur un pari combiné qui contient au moins un match de Ligue des champions.- Si votre pari est gagnant, vous remportez en CASH votre mise multipliée par la cote doublée.- Vous pouvez alors soit rejouer, soit retirer directement sur votre compte ce que vous avez gagné.- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du PSG pour tentez de gagner- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ ce MyMatch pour tentez de gagner- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ ce MyMatch pour tentez de gagnerVous avez le droit à une seule cote doublée.À vous de choisir l'un de ces 3pour en profiter !Finaliste en 2020 de la Ligue des champions et demi-finaliste en 2021, le PSG est évidemment l’un des grands favoris au titre lors de cette nouvelle édition. Comme souvent, le club de la capitale n’a pas été épargné par le tirage au score puisqu'il retrouve un gros morceau en 8de finale avec le Real Madrid. Pour arriver à ce stade de la compétition, la formation francilienne s’est montrée efficace à défaut d’être emballante lors de la phase de poules. En effet, les hommes de Pochettino ont remporté leurs 3 rencontres au Parc des Princes, mais ont souffert loin de leurs bases avec des nuls à Bruges (1-1) et à Leipzig (2-2) pour une défaite à l’Etihad face à City (2-1). Le PSG domine largement la Ligue 1 puisqu'il compte 13 points d’avance sur son premier poursuivant. Malgré cette domination outrancière, le PSG interroge car la qualité de jeu offerte est loin de satisfaire les observateurs. Ces derniers attendent nettement plus d’une équipe qui compte Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Wijnaldum ou Marquinhos dans son effectif. Éliminé de la Coupe de France par Nice, le PSG a bien réagi depuis avec une démonstration à Lille (1-5) et une victoire arrachée vendredi au Parc face à Rennes (1-0). Comme souvent cette saison, les Parisiens ont été moyens face aux Rennais, mais ont été capables de l'emporter, avec un nouveau but de Mbappé.Sur le toit de l’Europe pendant 3 saisons, le Real a successivement vu Liverpool, le Bayern et Chelsea remporter les 3 dernières éditions de la Ligue des champions. L’an passé, la Maison-Blanche a connu une saison blanche, notamment dominée par le voisin de l’Atlético en Liga. Impressionnante lors de la 1partie de saison actuelle, la Maison-Blanche a dominé la Liga en profitant des défaillances du Barça et de l’Atlético. Mais désormais, lesne comptent plus que 4 points d’avance sur leur premier poursuivant, le FC Séville. Depuis le départ de l’année 2022, les hommes de Carlo Ancelotti ont connu plusieurs contre-performances en Liga avec un revers contre Getafe et des nuls contre Elche et sur la pelouse de Villarreal samedi (0-0). Les Madrilènes ont certes remporté la Supercoupe d’Espagne en dominant successivement le Barça et l’Athletic Bilbao, mais ils ont été sortis par le club basque en quarts de la Copa del Rey (1-0). À l’instar du PSG, le jeu produit par les partenaires de Toni Kroos lors des dernières semaines interroge les observateurs. Pour atteindre ces 8de finale, les Merengue ont largement dominé leur groupe en prenant 15 des 18 points possibles. Cependant, lors de ce parcours, les Madrilènes s’étaient fait surprendre par le modeste Sheriff Tiraspol au stade Santiago Bernabéu.Pour la réception du Real Madrid, Pochettino av pouvoir compter sur un effectif quasiment au complet, puisque Neymar est bien là. Le Brésilien semble trop juste pour démarrer la rencontre, mais pourrait être sur le banc. En plus de Bernat non inscrit pour cette phase finale, Paris déplore seulement l’absence de l’ancienne légende du Real, Sergio Ramos. Arrivé cet été, Messi n’a toujours pas donné sa pleine mesure avec le PSG, mais a montré des choses intéressantes lors des dernières rencontres, notamment lors du succès à Lille. Habitué à briller dans les grandes affiches et notamment face au Real, la Pulga sera attendu. De son côté, Kylian Mbappé est indispensable cette saison. Absent lors des 3 derniers matchs du Real, Benzema est dans le groupe d'Ancelotti. Blessé depuis le match à Elche, l’international français n'a pas pu être présent à Villarreal finalement et il pourrait ne pas être à 100% malgré ses dires en conférence de presse hier soir: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Verratti, Paredes - Messi, Mbappé, Di María (ou Neymar).: Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modrić - Asensio, Benzema (ou Rodrygo), ViniciusImpressionnant au Parc des Princes, le PSG joue gros sur cette double confrontation face au Real. C'est également le cas de son entraîneur Pochettino. L’ancien coach de Tottenham sait que sa formation est capable d’élever son niveau quand elle en a besoin. La saison dernière, dans une configuration encore moins flatteuse pour le club de la capitale, Paris avait été brillant en Ligue des champions pour sortir le FC Barcelone et le Bayern Munich. Il faut aussi rappeler que le PSG avait dominé le Real lors de leur dernière confrontation au Parc (3-0 en phase de groupes pour un match nul 2-2 au retour) et qu'au Parc cette saison, le club parisien affiche un bilan très solide de 15 victoires en 17 matchs toutes compétitions confondues. Si Messi a souvent martyrisé les Merengue par le passé, Mbappé est cette saison le facteur X du club de la capitale. Le Français compte déjà 21 buts marqués cette saison avec le club de la capitale. Poussé par son public et avec un Mbappé en feu, Paris devrait remporter ce match aller face à un Real moins bien depuis le début d'année civile. Il faudra prendre une option avant de se rendre dans 3 semaines au Bernabéu.Retrouvez le Pronostic PSG Real Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !