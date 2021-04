Pronostic Le Havre Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre maintient l’espoir contre Le Havre

Bien calé parmi les 5 premiers du championnat en début d'année, Auxerre connaît depuis la mi-janvier une période difficile. Cette mauvaise passe a poussé les Auxerrois hors des places qualificatives pour les barrages d'accession puisqu'ils sont actuellement en 6position avec 4 points de retard sur le Paris FC qui joue samedi face à Sochaux. Les Bourguignons ne peuvent plus se permettre le moindre faux pas s'ils veulent pouvoir combler leur retard. Avec une seule victoire lors des 6 dernières journées de Ligue 2, l'AJA doit rebondir pour ne pas avoir de regrets. Les hommes de Jean-Marc Furlan viennent de signer trois matchs nuls face à Amiens (1-1), le Paris FC (0-0) et sur la pelouse de Valenciennes (2-2). Lors de cette rencontre, les Bourguignons ont mené de deux buts mais ne sont pas parvenus à conserver leur avantage et ont encaissé le but égalisateur en toute fin de rencontre. En feu en début de saison, Mickaël le Bihan symbolise les difficultés actuelles de son équipe, avec seulement 2 buts inscrits lors des 10 dernières journées. De son côté, Le Havre est l'une des déceptions de la saison. Attendu comme un potentiel candidat aux play-offs, le club normand se retrouve dans le ventre mou du championnat. Les Havrais viennent de se donner de l'air par rapport au maintien en s'imposant dans le derby face à Caen (0-2). Incapables d'enchaîner, les hommes de Paul le Guen se sont ensuite inclinés face à une formation sochalienne qui vise les barrages d'accession (0-2), comme l'AJA. Auxerre abat l'une de ses dernières cartes pour les play-offs et doit s'imposer impérativement face à des Havrais, irréguliers et qui ne jouent plus grand-chose.