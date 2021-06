Nino, légende du football espagnol, prend sa retraite

LF

Un monument du football ibérique dit stop.Juan Francisco Martínez Modesto, dit Nino, raccroche les crampons à deux jours de souffler sa 41bougie. Ce joueur pas spécialement connu des fans de football hors d'Espagne est pourtant une véritable légende. Formé à Elche, il y détient le record de matchs joués (475) et de buts marqués (135). Passé par Levante, Tenerife et Osasuna, il est également celui qui a le plus joué en seconde division, 578 matchs, et le plus scoré, 195 réalisations.Cette saison, il est devenu le plus vieux joueur à avoir inscrit un but en Coupe du Roi, à 40 balais et 189 jours. Nino quitte les terrains avec un magnifique total de 805 matchs professionnels joués et 24 saisons au haut niveau. En hommage, la porte sept du stade Martínez Valero portera désormais son nom.En comparaison, c'est aussi triste pour les Espagnols que la retraite de Benjamin Nivet pour nous.