Manchester United va affronter l’Atlético en Norvège

Happy Birthday Ole Gunnar Solskjær! Will anyone get tired of watching this? (Sorry Bayern fans)pic.twitter.com/TKi6C0zsrV — Classic Football Shirts (@classicshirts) February 26, 2021

GJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Deux questions : Cristiano Ronaldo sera-t-il présent ? Et si oui, dans quel avion repartira-t-il ?Ce samedi, les hommes d’Erik Ten Hag défieront l’Atlético de Madrid lors d’un match amical prévu à Oslo en Norvège. Un lieu plutôt surprenant alors que le club a déjà effectué une tournée en Thaïlande et en Australie pour sa préparation. Mais cette destination n’a rien d’un hasard. La cote de popularité desexplose en effet dans la région grâce au Scandinavian United, un groupe de supporters comptant plus de 40000 membres.Fondé en 1981, le fan club devait célébrer ses quarante ans l’an passé mais les festivités ont été repoussées en raison de la pandémie. Cette venue de l’équipe sera donc l’occasion de se rattraper., explique la directrice des opérations du club mancunien Colette Roche.Un soutien qui s’explique notamment par le but mythique d’Ole Gunnar Solskjær contre le Bayern Munich qui avait offert la Ligue des champions 1999 à l’équipe de Sir Alex Ferguson avec un retournement de situation insensé dans le temps additionnel.Bon et puis il faut bien remettre un peu d’ordre dans la région après que le joyau local a signé chez le rival