Manchester United détruit la Roma

Refroidis par une Roma heureuse et réaliste en première période, les Red Devils ont signé un second acte jubilatoire, pour finalement atomiser 6 buts à 2 les gars de Paulo Fonseca.

De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred (Matić, 83e) - Rashford (Greenwood, 76e), Bruno Fernandes (Mata, 89e), Pogba - Cavani. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Pau Lopez (Mirante, 28e) - Ibáñez, Cristante, Smalling - Karsdorp, Diawara, Veretout (Villar, 06e), Spinazzola (Peres, 36e) - Pellegrini, Mkhitaryan - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.

C'était donc un match à aimer la Ligue Europa. Déraisonnable. Débridé. Décomplexé. Surtout en première période, où le réalisme et la baraka romaine ont tenu en respect un Manchester United souvent brillant devant, mais pas toujours heureux dans la finition. Des manques que lesont largement comblés en seconde période. Emmenés par un Cavani omniprésent, les Anglais ont fait exploser les, obligés de concéder une défaite XXL qui les condamne sûrement à déjà dire ciao à la C3.Pas le temps de s'ennuyer, le scénario du match prend tout de suite la Roma par le col, pour la balancer en haut de montagnes russes émotionnelles plutôt corsées. En dix minutes de jeu, la Louve trouve le moyen de perdre Veretout sur blessure, puis d'encaisser un pion de Bruno Fernandes, à la conclusion d'une sublime action collective initiée par Pogba et relayée par une déviation splendide de Cavani. C'est beaucoup, mais ce n'est pas fini. La foire aux étrangetés romaines s'enrichit d'une nouvelle attraction quand Pogba, plus poissard que coupable, dévie d'une main un centre en bout de course de Karsdorp. Penalty. Pellegrini transforme, et la Louve se retrouve de nouveau sur les rails, un peu par hasard.Vous avez dit bizarre ? Peut-être, mais pas autant que la blessure de Pau Lopez, qui se fait mal après avoir dévié une frappe de Pogba et doit sortir pour être suppléé par Mirante. Un peu dingue, l'ambiance de la rencontre n'en reste pas moins plaisante. Surtout côté, alors que les gars de Solskjær, dominateurs, signent une partition collective fluide et enlevée. Sauf que si ce match devait suivre un scénario logique, on le saurait déjà. À la demi-heure de jeu, Mkhitaryan a vu l'appel de Pellegrini dans la surface, qui sert ensuite Džeko face à la cage. Le Bosnien conclut de façon approximative en marquant du genou, mais qu'importe : voilà la Roma devant, sans trop savoir tout à fait comment. Peu avant la pause, le club de la capitale s'offre quand même une dernière folie pour la route : Ibáñez foire complètement sa relance et sert Cavani dans la surface, dont la frappe est détournée par une sortie salvatrice de Mirante.Bonheur : la fête va s'avérer au moins aussi dingue en seconde période, même si ce sont les Mancuniens qui accapareront la piste de danse. Alors que United affirme encore sa domination, Cavani profite d'une passe masquée de Fernandes pour crucifier Mirante d'un tir dans la lucarne. Une égalisation amplement méritée, alors que la Roma commence à tirer la langue. À l'heure de jeu, Cavani, encore lui, profite d'un ballon mollement relâché par Mirante à la suite d'un tir de Wan-Bissaka pour marquer de près. Cette fois-ci, Džeko et compagnie ont leur compte. Quelques minutes plus tard, Smalling bouscule Cavani dans les seize mètres, alors que le cuir est déjà loin de l'Uruguayen. Le penalty est peut-être contestable, mais ça, Bruno Fernandes s'en cogne, et transforme l'offrande. La Roma, écœurée et lessivée, ne peut dès lors plus que couler. Pogba, d'une tête croisée, ajoute un cinquième pion, alors que Greenwood y va lui aussi de son but, en fin de rencontre. Une ultime réalisation qui clôt le calvaire de la Louve, qui voit s'envoler ses rêves de finale avant même le match retour à Rome, jeudi prochain.