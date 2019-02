Le bon Nkunku à jouer

Disparu des radars au mois de janvier, où il a même failli quitter Paris, Christopher Nkunku est pourtant toujours présent. Une aubaine pour Thomas Tuchel au cœur d’un mois de février marathon pour le PSG, qui joue son septième match du mois ce samedi, face à Nîmes, au Parc des Princes.

Pouvoir compter sur tous ses soldats en état de combattre. Tant pis s’ils sont en si petite quantité. Le dilemme est quasi quotidien pour Thomas Tuchel , alors que le printemps tend à pointer tout doucement le bout de son nez. Que ce soit à Saint-Étienne (0-1) ou même face à Montpellier mercredi (5-1), la tête pensante parisienne n’a eu que peu de solutions pour tenter de faire reposer les uns ou les autres avant de terminer le boulot face à Manchester United dans onze jours. D’ici là, Paris va devoir jouer encore trois matchs (ce qui va porter son total à huit sur le seul mois de février) et faire monter encore un peu plus le compteur de minutes dans tous les organismes.Alors, Tuchel fait le dos rond et encense ceux qui n’ont pas l’habitude de prendre la lumière et qui tiennent la baraque aujourd’hui. Si Choupo-Moting a eu le droit, ce vendredi en conférence de presse, à son quart d’heure de gloire, Tuchel en a rapidement fait profiter les autres : «» Oui, Christopher Nkunku arrive en bonne position dans cette liste-là, et ce n'est une surprise pour personne.Face aux Héraultais, Nkunku n’a pas seulement montré qu’il était prêt. Il a fait mieux, en offrant au PSG le soin de se mettre à l’abri à la 73minute d’un coup de casque dévié par le pauvre Škuletić dans ses propres filets. Une initiative qui lui a été favorable jusqu'au bout puisque la LFP a décidé de lui accorder la réalisation . Un bol d’air pour le gamin de Lagny-sur-Marne, après un mois de janvier blanc où Nkunku a tout suivi depuis le fond du banc. La raison ? Des envies d’ailleurs, tout simplement, après un début de quatrième saison pro à Paris décevant. Comme le confiait son agent en décembre au, le bien connu José- Karl Pierre-Fanfan, Nkunku n’a «» et est alors «» tout en privilégiant un transfert sec. Un message plutôt clair.» , appuyait alors Pierre-Fanfan qui a vu son poulain être placé tantôt ailier droit, ailier gauche, milieu central ou encore même arrière droit depuis le début de la saison. Pas facile pour s'acclimater et progresser dans la durée, surtout lorsque les titularisations ne se sont jamais ou presque enchaînées. Selon, durant tout ce premier mois de l’année 2019, Nkunku et Arsenal se sont tournés autour, mais n’ont pas réussi à finaliser le prêt avec option d’achat tant désiré. Christopher a donc vu Yacine Adli mettre les voiles à sa place , avec l’obligation de rester à quai six mois de plus pour maintenir à flot un secteur de jeu plus que sinistré. En zone mixte après sa première titularisation de l’année civile, le constat était alors limpide : «Alors, quitte à être un second couteau à Paris pendant encore quelques mois, autant l’être de façon efficace. Tant que le PSG sera en vie et que sa vie sera rythmée par la Ligue des champions, Nkunku a la quasi-certitude de disputer la plupart des rencontres de Ligue 1 et de la Coupe de France . Tout simplement car, avec Neymar encore sur la touche un bon mois, Paredes pas encore totalement en jambes et Verratti qu’il faut protéger à tout prix, il possède le profil idoine et l’expérience pour faire le boulot lorsque les stars sont au repos ou KO.» Avant que les grandes discussions ne s’enclenchent, Nkunku a donc encore un peu de temps devant lui pour montrer qu’il peut réellement être indispensable. Première bonne nouvelle : le bonhomme a déjà joué quarante-quatre minutes de plus en championnat que la saison passée sous Emery. À treize journées du clap de fin de la Ligue 1, le numéro 24 du PSG va encore avoir l'occasion de se montrer. Peut-être qu'elle est bien là, sa dernière chance pour que sa place dans la rotation parisienne ne soit plus qu'une formalité.