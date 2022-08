La drôle de technique de penalty d'un joueur de Feirense

This happened in the Segunda Liga today.Feirense’s Jardel with an... interesting approach to penalty taking. pic.twitter.com/KJMn4OObhn — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) August 21, 2022

N'est pas Neymar qui veut.Il fallait jeter un œil en deuxième division portugaise ce dimanche pour tomber sur l'image du jour. Jardel, attaquant de Feirense, a ouvert le compteur de son équipe face à Leixões en tirant un penalty d'une manière très particulière. Pas de course d'élan, simplement le pied en l'air pour masquer la direction de la balle, quelques secondes d'attente et le ballon qui finit au fond des filets? même si le gardien n'était pas bien loin de faire la parade...L'histoire ne s'arrête pas là : Feirense obtient un second penalty en fin de rencontre? et Jardel se dit alors qu'il va rééditer la chose. Le joueur retente la même technique, opte cette fois pour une frappe plus au sol et voit son tir être boxé par le gardien. Un échec qui coûte cher? puisque l'attaquant avait la balle de match entre les mains et a finalement laissé son équipe faire match nul 1-1.Ça sent leau prochain match de Feirense.