L'Atalanta domine la Samp

Sampdoria (4-4-2) : Audero - Bereszyński, Ferrari, Yoshida, Augello - Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard - La Gumina, Verre. Entraîneur : Ranieri.



Atalanta (3-4-2-1) : Sportiello - Tolói, Romero, Palomino - Mæhle, De Roon, Freuler, Gosens - Malinovskyi, Pašalić - Muriel. Entraîneur : Gasperini.

L'Atalanta aime les chiffres ronds.Raison pour laquelle elle a ouvert le score a la 40minute, a breaké à la 70et s'est imposée sur la pelouse de la Sampdoria 2-0. Lors de la 24journée de Serie A, deux buts - un dans chaque période - signés Malinovskyi et Gosens lui ont ainsi suffi pour prendre les trois points et lui permettre de rejoindre la Juventus (troisième) au classement. Pourtant, les locaux ont eu les occasions pour faire trembler les filets. Sportiello a par exemple dû s'interposer à deux reprises devant Jankto (tir du gauche) et Damsgaard (coup franc) alors que le score était encore vierge, avant que Mæhle ou Palomino ne sauvent d'extrême justesse leur camp.Mais contre le cours du jeu, Malinovskyi a envoyé un pointard gagnant en pleine lunette peu avant la pause. Un exploit personnel synonyme de tournant de la rencontre, même si un nouveau coup franc de Damsgaard a raté de peu l'égalisation. Car après, les visiteurs se sont enfin montrés les plus dangereux : Mæhle a vu sa réalisation être refusée pour hors-jeu, Gosens et Iličić ont manqué de spontanéité ou de précision, Yoshida a failli marquer contre son camp, Audero s'est opposé à Pessina… Et Gosens a éteint le suspense, grâce à une frappe en taclant sur un centre de Mæhle.2-0, donc, pour la