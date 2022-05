Jürgen Klopp avoue avoir refusé plusieurs propositions du Bayern Munich

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Refuser une fois le Bayern Munich, pourquoi pas. Mais à plusieurs reprises ? Il faut s'appeler Jürgen Klopp pour le faire.Quelques heures avant de disputer la finale de FA Cup face à Chelsea, ce samedi à Wembley (coup d'envoi à 17 heures 45), Jürgen Klopp est revenu sur ses contacts avec le Bayern Munich depuis plusieurs années et a avoué avoir refusé plusieurs offres provenant de la Bavière., a-t-il expliqué en conférence de presse d'avant-match, propos relayés par The Athletic S'il confirme avoir reçu certaines de ces offres depuis qu'il est en poste à Liverpool, difficile pour autant d'avancer que Klopp a fait un mauvais choix. Certes, le Bayern a, depuis octobre 2015 et l'intronisation du coach allemand à Anfield, remporté sept Bundesliga, cinq Supercoupes d'Allemagne, trois Coupes nationales, une Ligue des champions, une Supercoupe d'Europe et une Coupe du monde des clubs, mais l'ancien coach du Borussia Dortmund a également réalisé un travail extraordinaire sur les bords de la Mersey. Au-delà du palmarès (une Premier League, une Coupe de la Ligue, une Ligue des champions, une Supercoupe d'Europe et un Mondial des clubs), lesont retrouvé les sommets après plusieurs années de déception et sont devenus l'une des meilleures équipes de l'histoire du football moderne.Le travail plutôt que la facilité, le credo de Klopp.