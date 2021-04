EXCLU : 10€ offert GRATUITEMENT sans déposer pour parier chez ZEbet !

Envie de récupérer 10€ pour parier sans avoir à sortir 1 seul centime ? ZEbet offre 10€ sans dépôt à tous les lecteurs de SOFOOT nouveaux inscrits, pendant le mois d'avril seulement ! Ca tombe bien, les prochains jours sont synonymes de retour des championnats européens et de la Ligue des champions

10€ offerts sans déposer chez ZEbet en EXCLU

Cette OFFRE EXCLU & À DURÉE LIMITÉE

Comment récupérer vos 10€ gratuitement ?

Pour récupérer facilement vos 10€ sans sortir la CB :

Tentez de transformer vos 10€ en 138€

Vous pouvez par exemple tenter ce gros combiné à une cote de 13,45 :

Profitez aussi d'un bonus paris sportifs de 150€

Pour bénéficier également d'un bonus paris sportifs de 150€ :

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous voulez obtenir 10€ sans verser d'argent pour parier sans aucune pression ? ZEbet offre- équivaut à récupérer un billet de 10€ sans rien faire.- n'est disponible que sur ce mois d'avril.- est très rare chez les sites de paris sportifs.- est utilisable sur l'événement sportif de votre choix.- est cumulable avec le bonus traditionnel de 150€.- Inscrivez-vous en utilisant le code "" dans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription- N'oubliez pas de saisir votre RIB et d'envoyer les documents demandés par ZEbet pour valider votre compte- Les 10€ sont jouables dès que ZEbet valide votre compte (24h au maximum après envoi de vos documents)- Pour profiter du deuxième bonus (150€ offerts après dépôt), n'oubliez pas de bien fixer vos limites de jeu.- Vous aurez alors accès au bonus traditionnel : votre 1er pari de 100€ remboursé si perdant + 50 remboursés sur vos mises suivantesCes 10€ offerts sans dépôt peuvent être l'occasion de faire un énorme combiné sur les matchs du week-end. En effet, comme pour tout pari gratuit utilisé, seuls les gains nets vous seront versés une fois le pari misé.- Vous vous inscrivez chez ZEbet en cliquant sur l'image ci-dessous- Vous recevez vos 10€ sans avoir déposer- Vous les misez sur ce combiné et vous tentez de remporterEn plus, ces 10€ à récupérer gratuitement sontoffert par ZEbet à tous les nouveaux inscrits qui font leur 1er dépôt.- Vous recevez d'abordpour tester le site- Vous pouvez profiter aussi d'unsi vous souhaitez déposer- Faites un premier dépôt- Placez votre 1pari de 100€- S'il est perdant, ZEbet vous rembourse jusqu'à 100€ en paris gratuits (50€ immédiatement et 50€ une fois votre compte validé).- Vous avez en + encore le droit à 50€ remboursés sur vos mises suivantes1. Vous pouvez par exempleà domicile face à un Lille moins bien pour► Laest cotée à 1,62 chez, qui vous offre un bonus ÉNORME de 150€ (dont un 1pari remboursé de 100€) + 10€ gratuit sans avoir à déposer en EXCLU sur SoFoot uniquement pendant le mois d'avril- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!2. Vous pouvez aussi par exemplequi accueille samedi la lanterne rouge castelroussine pour► Laest cotée à 1,90 chez, qui vous offre un bonus ÉNORME de 150€ (dont un 1pari remboursé de 100€) + 10€ gratuit sans avoir à déposer en EXCLU sur SoFoot uniquement pendant le mois d'avril- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!