Développé Cucho

Le coup de froid du Camp Nou

Vidéo

« Je dois travailler en double, me dépasser en double »

Par Antoine Donnarieix

» Quand Juan Camilo Hernández s’exprime danspour mêler le songe à la réalité, le premier mot qui vient à l’esprit est la maturité d'un âge avancé. Mais tout de suite, les chiffres de son expérience avec Huesca frappent en pleine poire : prêté à 18 ans par Watford à l’été 2017, auteur d’une première saison en Segunda B à seize buts en 35 matchs toutes compétitions confondues, plus un statut de dauphin du Rayo Vallecano acquis pour les, synonyme de première montée historique en Liga. Voilà comment bien utiliser sa pépite sud-américaine.Durant cet exercice 2017-2018, le Colombien est très vite devenu l’attraction principale de la deuxième division nationale, jeunesse et exotisme obligent. Sur les rangs pour attirer le natif de Pereira lors de l’intersaison, le FC Valence et le Barça étaient prêts à mettre le paquet sur l’espoir, propriété des. Hélas pour eux, le prix de vente, fixé à 25 millions d’euros par la famille Pozzo, détentrice des droits sportifs du joueur et déjà certaine de ses talents à la suite d'un achat programmé à Grenade en décembre 2016, était jugé trop élevé par rapport à son rendement sportif. Une manière de se rétracter poliment, en somme. Tant pis pour le Barça , car, après avoir maltraité l'équipe réserve la saison passée,, surnom donné par son père qui lui «"Cuchu"» , a ouvert le score début septembre au Camp Nou (8-2) pour climatiser l’ambiance.Si la suite du programme s’est avérée plus douloureuse pour un Huesca passé à la moulinette à Barcelone , Cucho Hernández aura profité de ces premières minutes face au Barça pour augmenter sa réputation à l’échelle internationale. Aussi tonique que cubique sur ses 176 centimètres, cette boule d’énergie rappelle étrangement l’une des grandes stars de l’actuelle sélection colombienne : Radamel Falcao . Avec, en plus d’, un caractère bien trempé pour exprimer ses états d’âme. Peu avant la rencontre face au Barça , l’international U20 s’était ainsi exprimé sur son absence d’une liste de 23 Colombiens convoqués pour les amicaux contre le Venezuela et l’ Argentine . «, avoue-t-il à» Et depuis, Cucho Hernández continue de faire.Hasard des choses, José Pékerman décide de ne plus être le sélectionneur destrois jours après la prise de parole de Cucho. «, tranche le joueur.» Prêt à partir au combat tel un militaire acquis à la cause, Juan Camilo Hernández pourra matérialiser ses rêves de gosse afin de préparer au mieux le déplacement contre l’ Atlético de Madrid, mardi soir. «, confiait récemment le joueur à» Avant cela, le soldat va devoir muscler son jeu via les buts. Barça ou pas.