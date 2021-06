Moore, quel Kieffer !

En égalisant face à la Suisse pour l’entrée en lice du pays de Galles à l’Euro, Kieffer Moore a offert à son pays un premier point précieux d’un coup de tête parfait. Une juste récompense pour le buteur de Cardiff (Championship), qui était surveillant de baignades en 2013.

La Moore, le vrai, avec une arcade ouverte

« Quand j’étais sauveteur, je n’ai jamais sauvé aucune vie »

Par Andrea Chazy

Au moment d’effectuer son ultime déviation de la rencontre vers Gareth Bale, au cœur du stade Olympique de Bakou, Kieffer Moore est cuit. Assis, les mains sur les cuisses, le géant attaquant gallois a les joues de la couleur du maillot des Dragons et surtout le sentiment du devoir accompli. Lui que personne ne voyait ou presque commencer l’Euro 2020 a su rendre à Robert Page - le sélectionneur gallois qui a remplacé Ryan Giggs - la confiance de l’avoir privilégié à son compatriote de Cardiff Harry Wilson.Avant de priver la Nati d’un succès précieux, Moore a d’abord rendu hommage au pays de lutteurs qu’est l’Azerbaïdjan en se bagarrant comme un diable pendant plus d’une heure. Au bout d’un quart d’heure de jeu, il avait l’arcade ouverte après un choc avec Kevin Mbabu. Au retour des vestiaires, il récoltait une biscotte après avoir sonné Schär d’un coup de coude un peu maladroit. Mais mesurer 1m96 et être taillé comme une armoire à glace sert aussi à servir de point d’appui, ce que Moore s’est appliqué à faire notamment en seconde période, et surtout à dominer dans les airs.Si son premier coup de casque en direction du but de Yann Sommer a offert au portier suisse l’opportunité de sortir une horizontale délicieuse, la seconde a bien fait mouche. Le mode opératoire ? Un centre parfait de Joe Morrell, un déplacement furtif, mais précis de Moore qui grille la politesse à Schär pour battre le dernier rempart de Mönchengladbach. Nul doute qu’au pays de Galles, pas grand-monde n’est surpris de voir Moore se muer en héros de la nation : cette saison avec Cardiff, il a réalisé le meilleur exercice de sa carrière en plantant 20 pions en 42 journées. En sélection, qu’il squatte depuis 2019, il a inscrit la bagatelle de six pions en dix-huit sélections. Pas mal pour un gars qui n’était pas forcément destiné à profiter du soleil de Bakou en 2021 avec le maillot de son pays sur le dos.En 2013, il était difficile d'imaginer un tel destin à Kieffer Moore. Cette année-là, le buteur a 20 piges et joue au niveau amateur à Truro, dans le sud-ouest de l’Angleterre. En parallèle, il est également coach sportif et surveillant de baignades. Pas vraiment une fast-life de futur buteur à l’Euro :confiait-il auen 2019.En 2016, après avoir goûté au Championship (D2) et à la League One (D3), Moore, alors en vacances aux États-Unis, suit le parcours fou de son pays à la télé. Cette année-là, il est retombé en Non-League (D5) au sein du club le plus vert du monde, au Forest Green Rovers.Ce qui n'empêche pas le natif de Torquay (Angleterre) de disputer une minute avec l'équipe C desface aux U23 de l'Estonie. Le déclic, le vrai, arrive en 2018. Alors à Barnsley en troisième division, Moore est en pleine bourre, mais termine à l’hôpital en février après être resté inconscient huit minutes face à Gillingham à la suite d'un choc tête contre tête. Les médecins préconisent alors une fin de saison immédiate, lui se bat et se remet sur pattes deux mois plus tard. Un mental de guerrier qui résume bien Moore et qui explique aussi pourquoi le gaillard est devenu une valeur sûre de la D2 anglaise depuis deux saisons :Bonne nouvelle pour le pays de Galles : elle a un sauveteur, et il s'appelle Kieffer Moore.