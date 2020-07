Cyprien et Hérelle écartés du stage de l'OGC Nice

JB

Privés d'une semaine à Divonne-les-Bains. Quel supplice.Alors que Patrick Vieira et son effectif professionnel s'apprêtent à partir quelques jours dans l'Ain en guise de stage de pré-saison (entre un amical face à l'OL et un autre contre Sainté), deux joueurs cadres de la saison écoulée vont manquer à l'appel : Wylan Cyprien et Christophe Hérelle. Les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts, le club attendant une grosse offre pour le milieu de terrain et ne comptant plus sur le défenseur central, et ne font pas partie des 26 joueurs convoqués OGC