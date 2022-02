Clément Lenglet blessé et absent cinq semaines

COMMUNIQUÉ MÉDICALLes examens réalisés sur le joueur @clement_lenglet ont confirmé une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. pic.twitter.com/3JHtS3gPYt — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 3, 2022

Avis de DC.Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi la blessure de son défenseur central Clément Lenglet, touché au biceps fémoral gauche à l’entraînement. Selon les médias catalans, le Français devrait être absent pour quatre à cinq semaines. Il manquera le choc contre l’Atlético de Madrid ce dimanche. Un nouveau problème pour Xavi, qui doit déjà compter avec les absences de Samuel Umtiti (facture du pied) et d’Eric Garcia (blessure musculaire à la cuisse). L’international espagnol devrait être de retour uniquement mi-février.L’entraîneur catalan n’aura donc que trois défenseurs centraux à disposition : Gerard Piqué, Ronald Araújo et Óscar Mingueza, replacé en latéral depuis sa montée en équipe première. Il ne pourra pas non plus se servir dans l’équipe réserve, puisqu’elle est elle-même touchée par les blessures et le Covid. Arnau Comas, habitué à faire la navette entre les deux équipes, a été testé positif ce jeudi, et le Barça B n’a que deux centraux disponibles pour ce week-end.Du coup, on prend le même et on r'Comas.