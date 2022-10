Ça donne quoi les débuts de Julian Draxler à Lisbonne ?

En quittant Paris lors du dernier jour du mercato estival pour s'engager une saison en prêt avec le Benfica Lisbonne, Julian Draxler avait forcément coché cette date du 11 octobre lors de laquelle il allait retrouver le Parc des Princes. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que son adaptation dans la capitale portugaise soit si lente et surtout que son nouveau pays parle plus de son salaire que de ses prestations sur le pré.

Une lente adaptation

Julian Draxler a marqué son premier but sous les couleurs du Benfica et il a nettoyé la lucarne ! ?pic.twitter.com/zTw84c2Xx9 — As Quinas ?? (@AsQuinasOff) September 18, 2022

Plus gros salaire du Portugal

Sábado revela saláriosCristina Ferreira - Directora TVI - 216.666 Pedro Soares - Dono do "Pingo Doce" - 219.642Draxler - Benfica - 583.300Cláudia Azevedo- Dona do "Continente" - 114.828Goucha - 50.000Tony Carreira - 51.500Marcelo Presidente - 10.682António Costa - 7.611 pic.twitter.com/f53al9Tz8l — Comentário Político || Political Commentary (@chegatv) September 11, 2022

Comme chaque matin, Julian Draxler s’est levé de son lit, a enfilé ses pantoufles et a marché vers la salle de bain. Mais ce dimanche, l’international allemand a dû ressentir une sensation au niveau des jambes qu’il avait oubliée : des courbatures. Rien à voir avec le Covid. Si Julian Draxler a probablement eu mal aux gambettes ce dimanche matin, c’est que pour la première fois depuis le 31 janvier 2022 - et une rencontre de Coupe de France face à Nice avec le Paris Saint-Germain -, le champion du monde a disputé avec son club un match dans son intégralité lors de la victoire du Benfica Lisbonne face à Rio Ave (4-2). Il faut dire que Roger Schmidt avait légèrement fait tourner son effectif en vue de la manche retour face au PSG en Ligue des champions. Une rencontre à laquelle Julian Draxler pourrait bien participer davantage qu’à l’aller - où il est entré à 10 minutes du terme - en raison de l’absence sur blessure de David Neres. À moins que ses jambes ne soient pas prêtes à assumer deux matchs entiers consécutifs, ce qu’il n’a plus fait depuis septembre 2020.Si Julian Draxler n’avait, jusqu’à ce match face à Rio Ave, connu qu’une seule titularisation et disputé que 107 minutes de jeu avec Benfica, ce n'est certainement pas dû au hasard. L’ancien de Schalke 04 n’avait plus disputé un match depuis le mois de mars avant son arrivée à Lisbonne le dernier jour du mercato sans avoir fait la préparation estivale avec le Paris Saint-Germain en raison de son statut d’indésirable et de sa blessure au genou. Aussi, le SLB est une machine qui fonctionne bien depuis le début de saison, puisque le club lisboète est toujours invaincu (15 victoires et 2 nuls toutes compétitions confondues) et il n’y a donc pas de raison que Roger Schmidt change ses plans. D’autant plus que les entrées en jeu de Julian Draxler ne sont pas forcément convaincantes, même s’il a profité de la réception de Maritimo pour claquer un but de toute beauté : double feinte de frappe et praline en lucarne.Finalement, à Lisbonne, Julian Draxler est le même qu’à Paris. Élégant quand il a le ballon dans les pieds, fantomatique quand il ne l’a pas. Résultat, la capitale portugaise est divisée sur son cas. Que ce soit dans les médias où sur les plateaux télé, certains le défendent en demandant du temps supplémentaire, et d’autres critiquent sonet sa. Même clivage du côté des supporters : d’un côté les défenseurs de l’Allemand, à l’image de David (22 ans), seul fan croisé à l'Estádio da Luz lors du match face au Paris Saint-Germain avec une tunique du Benfica floqué du n°93 :De l'autre côté, les sceptiques. C’est le cas d'Antonio (55 ans), venu voir le choc contre le PSG avec un maillot de 2005 floqué Simão :Que Julian Draxler se rassure, il peut compter sur le soutien de son compatriote et entraîneur Roger Schmidt, qui s’était montré heureux de l’accueillir à Lisbonne, comme il l’avait confié àCar oui, pour l’entraîneur du SLB, Julian Draxler est avant tout un joueur offensif comme le prouvent les convocations où il est placé avec les attaquants et non les milieux de terrain. Là encore, le problème du réel poste de Draxler est le même qu’à Paris où il a évolué partout sur le terrain entre le milieu et l’attaque. Finalement, les supporters du Benfica mis à part, tout le monde au Portugal se moque un peu de savoir si le joueur de 29 ans va renaître de ses cendres ou pas. Ce qui importe pour le reste de la population est le salaire que touche l’Allemand. L’hebdomadaireavait d’ailleurs fait sa une du 8 septembre dernier en indiquant qu’avec 583 000 euros par mois, Julian Draxler n’était pas seulement le footballeur le mieux payé du championnat portugais - loin devant les 227 000 euros de Pepe, deuxième du classement -, mais surtout la personnalité la mieux payée de tout le Portugal.Derrière lui se trouvent notamment Pedro Soares Dos Santos (219 642 euros), le directeur de la marque de grande distribution Jerónimo Martins, la célèbre animatrice Cristina Ferreira (216 666 euros), le chanteur Tony Carreira (51 250 euros) ou encore le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa (10 682 euros). Et si le magazine indique que le PSG s’occupe de payer 80% du salaire,a récemment contredit cette version, déclarant que Benfica, qui a versé 2,5 millions pour le prêt, paye 2 millions de salaire net à Julian Draxler sur l’année, tandis que le PSG verse, lui, 1,5 million, l’Allemand ayant accepté de baisser son salaire cette année, avant d’être augmenté l’année prochaine. Quoi qu’il en soit, le n°93 du SLB est à coup sûr l’homme le mieux payé du Portugal. Ce qui ne plaît pas du tout à Antonio :Il faut dire que dans un pays où le SMIC est à 822 euros, ce salaire n’est pas forcément accepté de tous. Même si Thomas (30 ans), supporter de Benfica depuis le biberon, est plus nuancé :En revanche, s’il marque au Parc des Princes face au PSG, les dirigeants parisiens, eux, se souviendront qu'ils ont laissé partir un champion du monde.