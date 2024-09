Vers un plan de départs volontaires à l’OL ?

Le premier concerné serait Anthony Lopes.

Les jours se suivent et se ressemblent à l’OL. Défaits dans les ultimes minutes de l’Olympico les opposant à Marseille, ce dimanche (2-3), les pensionnaires du Groupama Stadium ont appris une nouvelle pas vraiment positive ce lundi. L’AFP indique qu’en proie à des difficultés financières, le club rhodanien envisage de lancer un plan de départs volontaires dans les semaines à venir, a annoncé le directeur général Laurent Prud’homme ce lundi matin au cours d’une réunion.

Au total, ce plan de dégraissage devrait concerner environ 90 personnes, dont 73 suppressions de postes et une petite vingtaine de changements en interne. L’objectif à terme, passer de 600 à 500 salariés.

300 millions de pertes sur les cinq dernières années

Parmi les motifs de cette volonté de dégraisser est aussi la vente récente de la LDLC Arena à un certain Jean-Michel Aulas ainsi que de la section féminine du club à Michele Kang. Également, l’absence depuis 2020 de la Ligue des champions, pour laquelle l’OL et son modèle économique étaient a priori taillés. De quoi déboucher sur 300 millions de pertes sur les cinq dernières années pour le club. « Plus que ce que le club a généré comme bénéfices depuis sa création », a poursuivi Laurent Prudhomme.

Les ruches d’OL Vallée ne donnent semble-t-il pas assez de miel.

Les supporters lyonnais apportent leur soutien à Anthony Lopes