Tony Parker ne compte pas prendre la tête de l’OL

Il connaît son texte, Parker.

Bienvenu pour la direction, à dégager fissa pour les supporters, Tony Parker ne fait clairement pas l’unanimité à l’OL. Présent sur le plateau de BFM Business pour parler de ses projets entrepreneuriaux, l’ancien basketteur en a aussi profité pour s’exprimer sur son nouveau rôle auprès des Gones, qu’il a commencé par minimiser : « On m’avait posé la question de savoir pourquoi j’étais au match dans le siège de John Textor. John m’avait demandé d’aller au match et avait émis le souhait que je revienne dans le board d’Eagle, de l’OL. J’ai dit que je pouvais aider, mais je ne peux pas contrôler les journalistes qui font des raccourcis et disent que je vais devenir président ou président délégué. Je n’ai jamais dit ça. »

L’ancien meneur de l’équipe de France a toutefois accepté d’examiner et de préciser son rôle au sein du club rhodanien, qui semble plus s’apparenter à un coach mental ou à un conseiller qu’autre chose finalement, alors qu’il réfute fermement l’idée de tenir un rôle administratif important. « Donner des conseils dans le board. S’il faut aller parler aux joueurs, aider… En aucun cas, je ne serai là au quotidien, ni président ou président délégué. Ce ne sera pas mon rôle à l’OL. »

Parker est au Hall of Fame NBA, pourquoi le traîner dans le Club of Shame de la Ligue 1 ?

Ados et pros : « La seule chose qui peut te sauver, ce sont tes pieds »