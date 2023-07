Sochaux : Nenking n’est pas séduit par l’offre de reprise de Romain Peugeot

Sochaux toujours dans le flou.

Nenking, actuel propriétaire de Sochaux, n’est pas convaincu par l’offre de rachat de Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur Jean-Pierre Peugeot et unique candidat au rachat du FCSM pour le moment, rapporte L’Équipe. Les deux hommes doivent se rencontrer ce mardi, pour trouver un accord. Frankie Yau, le président du FCSM, serait à la recherche d’un investisseur étranger, capable d’injecter 12 millions d’euros dans le club, et aurait d’ores et déjà rencontré de potentiels repreneurs américains. Romain Peugeot dispose du soutien des collectivités, n’a qu’un budget de 7 millions d’euros, mais souhaite que Nenking reste actionnaire minoritaire, ce qui n’est pas dans les projets du groupe chinois qui veut se désengager totalement du FCSM.

Ils peuvent toujours se tourner vers Kylian Mbappé qui pourra bientôt racheter le club sans problème.

