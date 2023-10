Rabiot : « Un aboutissement d’arriver à ce niveau-là »

Le Rabiot nouveau est arrivé.

Devenu indiscutable en équipe de France ces derniers mois, Adrien Rabiot apprécie, forcément, son nouveau statut. « Je suis très content d’être là où j’en suis, je savoure pleinement, reconnaît le milieu de la Juventus au micro de Téléfoot. C’est un aboutissement d’arriver à ce niveau-là, d’être régulier, de continuer à être appelé et de faire partie de ces joueurs sur qui le coach compte énormément. »

"Je n’ai jamais douté : une carrière n’est jamais linéaire, il y a eu des hauts et des bas et j’en ai connus, et j’espère qu’il y aura de belles choses pour la suite" Adrien Rabiot après sa 40e sélection et son statut chez les Bleus (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/64hgnUYqqm — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 15, 2023

L’ancien Parisien revient également sur son passé, plus compliqué, avec les Bleus. À la question de savoir s’il avait douté, par moment, le joueur de 28 ans répond franchement : « Non, bien sûr que non. Après, une carrière n’est jamais linéaire. Il y a eu des hauts, des bas mais j’espère qu’il y aura de belles choses pour la suite, très prochainement. » Rabiot confesse également ne pas vouloir s’arrêter en si bon chemin : « Le but c’est d’aller toujours plus haut. »

Dès l’été prochain en Allemagne ?

Clauss, profession latéral