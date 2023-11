Pronostic Young Boys Etoile Rouge Belgrade : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Les Young Boys prennent une option sur la 3e place face à l’Etoile Rouge Belgrade

Dans ce groupe G de la Ligue des Champions, Manchester City et Leipzig sont déjà assurés de participer aux 8es de finale. Cette opposition entre les Young Boys de Berne et l’Etoile Rouge est donc très importante dans l’optique de la 3e place qui permet d’être rebasculée en Europa League. Actuellement, les deux formations sont à égalité avec 1 point. Le vainqueur de ce choc fera donc un grand pas vers la C3. Depuis l’entame de cette phase de groupe, le club suisse s’est incliné contre les Cityzens et le club allemand mais avait réussi à accrocher le nul lors du match aller en Serbie (2-2). Dans son championnat national, le club bernois rencontre plus de difficultés que l’an passé et vient de s’incliner lors du choc face au FC Zurich (3-1). A la suite de ce revers, les Young Boys se retrouvent en seconde position avec 2 points de retard sur les Zurichois. Pour tenter de s’imposer face à Belgrade, le coach Wicky devrait s’appuyer sur les Elia (5 buts en championnat, 2 en C1), Ugrinic (3 buts en championnat, 2 en C1), Monteiro (4 buts en championnat, 0 en C1) ou Nsame (6 buts en championnat, 0 en C1)

En face, l’Etoile Rouge a connu un parcours similaire au club helvète avec des revers face aux deux grands favoris du groupe et un nul lors du match aller. Déterminé à poursuivre son parcours en EL, le club serbe devra sans doute l’emporter sur la pelouse des Young Boys de Berne pour poursuivre l’aventure européenne. A l’instar du club suisse, la formation serbe fait face à une plus grande adversité au niveau local, puisque les partenaires de l’ancien Stéphanois Krasso ne sont qu’en 2e position avec 3 points de retard sur le Partizan Belgrade. Les Serbes ont remporté leurs 3 derniers matchs en concédant à chaque fois des buts. Le week-end dernier, l’ancien Nantais Bukari a permis à ses coéquipiers de s’imposer sur la pelouse de Vojvodina. A domicile, les Young Boys de Berne pourraient prendre le meilleur sur l’Etoile Rouge et faire un grand pas vers l’Europa League, eux qui avaient pu repartir de Serbie avec un bon nul.

