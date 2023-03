Pronostic Villarreal Anderlecht : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Villarreal bat Anderlecht et file en quarts

Villarreal a réussi à ramener le match nul (1-1) de son déplacement en Belgique jeudi dernier, au terme d’une rencontre assez indécise. Le Sous-Marin jaune doit désormais finir le travail dans son antre, où il a remporté deux rencontres sur trois lors de la phase de poules de Ligue Europa Conférence. Le club espagnol, vainqueur de la Ligue Europa il y a deux ans, est doté d’une belle expérience sur la scène européenne et emmené par ses habituels cadres (Gerard Moreno, etc). Raison pour laquelle il est l’indéniable favori de cette double confrontation. Depuis le match aller, le sixième de Liga a partagé les points avec le Betis (1-1), classé juste devant lui, sur sa pelouse.

Anderlecht était déjà ric-rac lors des barrages, parvenant à se qualifier pour les huitièmes de finale lors de la séance de tirs au but face à Ludogorets. Un nouveau challenge s’offre aux Belges. Ils n’ont pas été en mesure de prendre les devants jeudi dernier (1-1). Les Mauves ne sont pas souverains cette saison. Ils ont attendu la dernière journée de la phase de poules pour assurer leur qualification et ne pointent qu’à la neuvième place de leur championnat. Après trois matchs sans victoire, Anderlecht vient néanmoins de se relancer à domicile contre le Cercle Bruges (2-0). Recevoir au retour est un avantage considérable pour Villarreal, qui semble au-dessus et ne devrait pas laisser passer sa chance.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

