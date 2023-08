Pronostic Valenciennes Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre solide à Valenciennes

Valenciennes est passée tout proche de la relégation la saison dernière. En effet, la formation nordiste a fini avec le même nombre de points que le premier relégable, mais s’en est sorti grâce à une différence de buts favorable. Depuis plusieurs saisons, le VAFC montre des signes inquiétants, à la fois sur le plan sportif et financier. Limité dans son recrutement, le club valenciennois a seulement attiré le défenseur de Bristol Taylor Moore, rendu célèbre par Daniel Lauclair, et le gardien remplaçant de Niort Louchet. Au niveau des départs, le VAFC a perdu plusieurs éléments importants comme l’expérimenté Debuchy, qui a décidé de prendre sa retraite, ou l’attaquant autrichien Grbic retourné à Lorient. Le prêt de ce dernier avait été très fructueux puisqu’il avait été efficace et très précieux dans l’obtention du maintien. Cet été, le VAFC a disputé plusieurs rencontres amicales avecun succès face à l’UNFP pour débuter mais une suite moins radieuse avec un revers contre l’Union Saint-Gilloise, et des nuls face à Deinze et Dunkerque. Habituellement plutôt performant à domicile, Valenciennes affronte une solide formation auxerroise tout juste reléguée de Ligue 1.

L’an dernier, l’AJ Auxerre avait réussi à retrouver la Ligue 1 après de nombreuses saisons en Ligue 2. Malheureusement pour le club bourguignon, il a certainement rejoint l’élite au pire des moments avec le passage à 18 clubs. Dans une saison à 4 relégations, l’AJA a lutté jusqu’au bout mais s’est incliné face à Lens lors de la dernière journée, alors qu’elle avait son destin en main. Arrivé en cours de saison en remplacement de Jean-Marc Furlan, Christophe Pélissier a été maintenu à son poste. L’ancien coach de Lorient connaît parfaitement la Ligue 2 pour avoir été promu avec le club breton. Cet été, Auxerre a signé une préparation intéressante avec trois succès face à Villefranche, Dijon et Orléans, un nul contre Middlesbrough et un revers face à Bordeaux. En terme d’effectif, l’AJA a perdu Niang, Autret ou Touré (retourné à Marseille) mais a su attirer le buteur Ayé ou l’ailier Maddy. En difficulté depuis plusieurs saisons, Valenciennes devrait souffrir face à une formation auxerroise qui a montré un visage intéressant lors des 6 derniers mois.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

