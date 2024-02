Pronostic Auxerre Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre facile face à Valenciennes

Ce samedi, la 27e journée de Ligue 2 nous offre le choc des extrêmes entre le leader du championnat, l’AJ Auxerre, et la lanterne rouge, Valenciennes. La formation bourguignonne est bien partie pour retrouver l’élite puisqu’elle compte 5 points de plus que le SCO d’Angers, second, et 7 sur le troisième, Laval. Les hommes de Pélissier sont invaincus en championnat depuis leur déplacement à Guingamp le 6 novembre. Toutefois, lors des dernières semaines, les Auxerrois ont enregistré plusieurs matchs nuls,pas moins de 4 en 6 journées, dont le dernier en date à domicile face à une équipe bastiaise pas au mieux (1-1). Ce samedi, l’AJA aura à cœur de se reprendre devant son public avant un déplacement à Geoffroy-Guichard. Avec 51 buts inscrits, la formation bourguignonne est de loin la meilleure attaque du championnat car le danger vient de partout avec les Ayé, Hein, Perrin, Sinayoko ou Onaiwu. Et quand les attaquants ne marquent pas, les défenseurs compensent avec un Jubal, buteur à plusieurs reprises lors des derniers matchs.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Valenciennes est dans une situation totalement opposée puisque le club nordiste semble partir tout droit en National. En effet, avec 15 points de retard sur le premier non relégable, le VAFC doit signer une très belle série de résultats sans que ses adversaires s’imposent dans le même temps pour espérer revenir dans la course au maintien. Depuis plusieurs saisons, les Nordistes avaient flirté avec la zone dangereuse et semblent aujourd’hui condamnés. Paradoxalement, le club a joué mercredi un quart de finale de Coupe de France en milieu de semaine. Lors de ses deux derniers matchs, le club valenciennois a montré des premiers signes de renoncement, comme ce fut notamment le cas face à Rodez le week-end passé (0-2). A domicile, Auxerre devrait dérouler face à une formation valenciennoise certainement éprouvée par son quart de finale de Coupe de France.

► Le pari « Victoire Auxerre avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,79 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 179€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « AJA et plus de 2,5 buts » est coté à 1,75 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 175€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Auxerre – Valenciennes :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Auxerre Valenciennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !