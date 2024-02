Pronostic Salernitana Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Empoli accroche un résultat à la Salernitana

La 24e journée de Serie A débute avec une affiche entre deux équipes luttant pour leur maintien, la Salernitana et Empoli. L’équipe de Boulaye Dia est en souffrance puisqu’elle occupe la dernière place du classement avec 5 points de retard sur le premier non relégable. Depuis l’entame de saison, l’équipe dirigée par Pippo Inzaghi depuis octobre ne s’est imposée qu’à deux reprises face au Hellas Vérone et la Lazio. Lors des dernières journées, la Salernitana s’est inclinée à 4 reprises face à la Juventus, le Napoli, le Genoa et la Roma. Lors de la dernière rencontre, les Granata ont pris un point contre le Torino (0-0). Cet hiver, la Salernitana a recruté Boateng pour apporter son expérience à la défense du club italien, qui peut déjà compter sur les Ochoa, Bradaric ou Candreva.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Empoli est un peu mieux loti puisque le club toscan compte 18 points, soit 5 de plus que la lanterne rouge, la Salernitana. La formation toscane possède le même nombre de points que le Hellas Vérone, premier non relégable. Après avoir connu un passage plus difficile, Empoli a retrouvé de sa solidité puisqu’il s’est récemment imposé face à Monza (3-0) avant de signer deux matchs nuls contre la Juventus (1-1) et le Genoa (0-0). Dans cette formation, on retrouve les Kovalenko, Niang, ou Caputo. Face à la lanterne rouge, Empoli devrait être en mesure de poursuivre sur sa dynamique pour accrocher au moins un nul à Salerne.

► Le pari « Victoire Empoli ou match nul » est coté à 1,47 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 147€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,10 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 310€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Salernitana – Empoli :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Salernitana Empoli détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Empoli Salernitana : Analyse, cotes et prono du match de Serie A