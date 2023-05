Pronostic Empoli Salernitana : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Salernitana compte sur Boulaye Dia face à Empoli

Pour sa 2e saison de rang au sein de l’élite, Empoli est bien parti pour éviter à nouveau la descente. En effet, les hommes de Paolo Zanetti sont actuellement 15es de Serie A et disposent d’une confortable avance de 8 points sur la zone rouge. Méfiance tout de même, car ils n’ont empoché qu’un seul succès lors des 5 dernières journées, pour 1 match nul et 3 défaites. Cette semaine, ils se sont justement donné un bon bol d’air en battant, à domicile, Bologne (3-1). Ce résultat a mis un terme à une mauvaise série de 3 revers d’affilée (Cremonese, Inter et Sassuolo). Il ne manque pas grand-chose pour qu’Empoli ne valide définitivement son maintien.

De son côté, la Salernitana est dans le même cas de figure que son adversaire du jour. Les coéquipiers du portier mexicain Guillermo Ochoa occupent le 14e rang de la Serie A avec le même nombre de points qu’Empoli, mais la dynamique est en revanche meilleure. En effet, ils n’ont perdu aucun de leurs 10 derniers matchs de championnat (2 victoires et 8 matchs nuls) et apparaissent très difficiles à battre en ce moment. Cette dynamique est à mettre en relation avec la belle forme de l’international sénégalais Boulaye Dia. L’ancien Rémois n’en finit plus de s’illustrer et il a marqué, lors de la dernière journée, ses 13e, 14e et 15e buts en championnat. Dia pourrait à nouveau faire parler la poudre ce lundi dans une rencontre où les deux formations, proches du maintien, pourraient se contenter d’un partage des points.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Boulaye Dia, l'électricien qui fait sauter les plombs