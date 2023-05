Pronostic Rodez Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez décroche la victoire du maintien face à Pau

Cette opposition entre Rodez et Pau met aux prises deux formations luttant pour leur maintien. 13e, le club aveyronnais ne possède que 2 points d’avance sur le 1er relégable, qui n’est autre que le FC Pau. En cas de victoire ce vendredi, Rodez serait quasiment assuré de se maintenir. Dans cette dernière ligne droite, les Ruthénois se montrent solides avec seulement 2 défaites lors des 11 dernières journées. Cependant, le retour en forme de certains mal classés comme Dijon, Laval ou Annecy et l’accumulation des nuls lors des dernières rencontres n’ont pas permis à Rodez de prendre plus d’avance. Le week-end dernier, les partenaires de Rajot sont allés décrocher un nul sur la pelouse de Grenoble (1-1).

En face, Pau avait connu un passage compliqué en début de saison mais avait réussi à se sortir de la zone rouge. Dans ce sprint final, où plusieurs mal classés se sont réveillés, les Palois ont quant à eux chuté pour tomber dans la zone de relégation au pire des moments. Suite à sa lourde défaite à domicile (2-6) face à Bastia lors de la dernière journée, le club béarnais est tombé en 17e position. Tout reste encore jouable car les hommes de Tholot possèdent le même nombre de points que Dijon, première formation non relégable. Une victoire permettrait certainement à Pau d’avoir son destin en main contre Caen lors de la prochaine et dernière journée de Ligue 2. Devant son public, Rodez devrait s’imposer face à une équipe paloise pas au mieux et faire un grand pas vers le maintien.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

