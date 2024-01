Pronostic Rodez Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Monaco ne tombe pas dans le piège tendu par Rodez

Il y a un an jour pour jour, Rodez avait réalisé un exploit en Coupe de France en s’imposant à Louis II face à Monaco. Cette année, les deux formations se retrouvent au stade des 16es de finale et au Stade Paul Lignon de Rodez. Sauvé lors de la dernière journée de Ligue 2 l’an passé, le club ruthénois a surfé sur cette dynamique pour réaliser une très bonne entame de championnat. Actuellement, la bande à Santini se trouve aux portes des playoffs à la 7e place avec un seul point de retard sur Pau. Rodez est en forme et reste sur 2 succès en L2 face à Annecy et le week-end dernier contre Pau (2-1). Pour se hisser à ce stade de la compétition en Coupe de France, les partenaires de Rajot ont successivement éliminé Liffre, le stade Mayennais et Challans. Soit uniquement des clubs amateurs.

En face, l’AS Monaco est à un tournant de sa saison. En effet, après avoir réalisé une bonne première partie de saison, le club du Rocher connait quelques contre-performances surprenantes, notamment à Louis II où il reste sur deux revers face à l’Olympique Lyonnais et contre Reims. A la suite de ces résultats, l’ASM a reculé à la 4e place avec seulement 2 points de plus que Lille. Toutefois, les hommes d’Adi Hutter sont toujours dans le coup pour le podium puisqu’ils sont à 2 unités de Nice, second. A l’instar de nombreuses formations, Monaco déplore de nombreuses absences puisque les Singo, Salisu, Jakobs, Diatta, Camara ou Minamino sont partis rejoindre leur sélection. Néanmoins, l’ASM garde fière allure avec les Ben Yedder, Golovin, Zakaria ou Vanderson. De plus, le club de la Principauté a recruté l’ancien Parisien Kherer lors du mercato hivernal. Malgré quelques contre-performances, Monaco devrait s’en sortir à Rodez et passer ce tour de Coupe de France.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

