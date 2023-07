Pronostic River Plate Colon : Analyse, cotes et prono du match de championnat argentin

River Plate en patron face à Colon

Institution du foot argentin, River Plate domine actuellement le championnat. En effet, les hommes de Martin Demichelis occupent la tête avec 9 points d’avance sur un duo composé de San Lorenzo et Tailleres Cordoba. En s’imposant le week-end dernier face aux Boliviens de The Strongest (2-0), los Millionarios ont également décroché leur place pour les 8es de finale de la Copa Libertadores. En forme, River Plate veut faire mieux que l’an passé quand il avait fini troisième de la Primera Division. Sur une très belle série de 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues, River s’est fait surprendre en déplacement le week-end dernier à Barracas Central (2-1). Déterminée à repartir de l’avant, la bande de Demichelis compte sur le soutien du Monumental pour se relancer. La Banda possède d’excellents éléments à l’image du portier Armani, du milieu Kranevitter, d’Enzo Pérez, du Colombien Miguel Borja, du Vénézuélien Salomon Rondon ou de l’ancien Lyonnais Emmanuel Mammana.

En face, Colon est une modeste formation, qui avait fini le championnat en 25e position l’an passé (sur 28 équipes). Actuellement, la Raza se trouve à la 22e place avec 7 points d’avance sur le dernier (seul relégué). Pas au mieux, la bande de Marcelo Saralegui s’est inclinée lourdement le week-end dernier face au Racing (4-0). Depuis le début de saison, la formation de Santa Fé ne s’est imposée qu’une seule fois loin de ses bases, face à Boca Juniors. L’un des hommes à suivre dans cette formation est l’attaquant Ramon Abila, auteur de 6 buts et de 3 passes décisives. Devant son public, River Plate devrait se relancer après sa défaite du week-end en prenant facilement le dessus sur Colon.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

