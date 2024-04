Pronostic Real Madrid Barcelone : Analyse, cotes et prono du Clasico de Liga

Le Real continue sur sa lancée dans le Clasico face au Barça ?

Difficile de prédire dans quel état nous retrouverons le Real Madrid tant il a laissé des forces dans la bataille des quarts de finale de C1. Mercredi dernier, les Merengues ont une fois de plus prouvé à la sphère foot qu’on pouvait toujours compter sur eux quand on ne les attendait plus, en venant à bout de Manchester City après la séance de TAB, concluant une performance à couper le souffle, notamment sur l’aspect défensif. Cette solidité à l’arrière s’était notamment illustrée sur 3 des 4 derniers matchs de championnat des Madrilènes, où ils avaient réalisé le clean-sheet (face à Vigo, Bilbao et Majorque). C’est alors avec 8 points d’avance sur leur dauphin barcelonais qu’ils donneront le coup d’envoi de ce Clasico. Une victoire leur permettrait quasiment de sécuriser un 36e titre de champion d’Espagne.

C’est avec un goût amer que les Barcelonais se déplacent dans la capitale espagnole. S’ils avaient réalisé le coup parfait au Parc des Princes la semaine dernière, s’imposant face au PSG 3 buts à 2, les Catalans ont ensuite pris un joli coup sur la tête à l’occasion du retour à Montjuïc, prenant la porte en ayant encaissé 4 pions dans une rencontre qu’on imagine frustrante de par son scénario. Les Blaugrana semblaient pourtant sur la pente ascendante, comme en attestent les 10 rencontres précédentes où ils avaient conservé leur invincibilité en Liga, dont la dernière victoire en date face à Cadix (0-1). Ce sera probablement une autre paire de manche en cette fin de week-end, puisqu’ils font face à une formation qui n’a elle plus perdu depuis fin septembre en championnat. Les hommes de Xavi ont de bonnes chances concéder une 2e défaite d’affilée, venant conclure une semaine cauchemardesque.

