Pronostic Quevilly-Rouen Sochaux : Analyse, cotes et prono sur le match de Ligue 2

Sochaux en danger à Quevilly

Sans faire de bruit, Quevilly Rouen est l’une des belles surprises de la saison en Ligue 2. Proche de la relégation l’an passé, QRM avait sauvé sa peau lors du barrage face à Villefranche. Après 23 journées, la bande d’Olivier Echouafni, qui fait du très bon boulot, se trouve en 6e position avec seulement 6 points de retard sur son adversaire du jour, 2e. Depuis la reprise, Quevilly Rouen se montre impressionnant malgré des revers concédés en déplacement face à Metz (2-0) et Grenoble (1-0). Lors des dernières journées, QRM s’est imposé contre Guingamp (2-0) avant de réaliser une très bonne opération à Bastia (0-1). Très bon lors des dernières semaines, Mafouta compte 8 réalisations depuis l’entame de saison.

En face, Sochaux a un objectif clair : retrouver la Ligue 1. Les Lionceaux sont dans leur plan de marche puisqu’ils occupent la 2e place du classement. Cependant, les hommes d’Olivier Guéguan font face à une meute d’équipes à leur trousse. En effet, Grenoble, Metz et Bordeaux ont tous Sochaux dans le viseur. Le week-end dernier, les Sochaliens sont parvenus à accrocher un bon point face au Havre (1-1) en égalisant dans les dernières minutes par Kalulu. Avant cela, le club doubiste avait remporté 3 matchs de rang face à Saint-Étienne, Valenciennes et Rodez. Sochaux possède la meilleure attaque de Ligue 2 et dispose d’un réservoir offensif important avec Sissoko, Kalulu, Doumbia, Weissbeck ou Dossou. Face à une équipe de Quevilly-Rouen en forme, Sochaux pourrait parvenir tout de même à prendre au moins le point du match nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

