Pronostic PSG Milan : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions + 15€ offerts sans déposer d’argent

DERNIERS JOURS pour récupérer 15€ sans avoir à déposer d’argent chez ParionsSport ! Et avec cet énorme PSG – Milan, c’est l’occasion ou jamais d’en profiter ! On vous donne nos pronostics sur le match après le quasi perfect sur le match d’hier.

15€ offerts sans dépôt + 85€ de bonus en misant sur PSG – Milan !

ParionsSport vous offre en EXCLU un super BONUS en ce moment :

15€ de bonus sans avoir à déposer d’argent

+ forcément 85€ de bonus sur votre 1er pari après dépôt.

Utilisez le code PARIONSXV pour obtenir ce BONUS EXCEPTIONNEL !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

PSG – Milan : sur quoi jouer vos 15€ ?

Étant donné qu’il s’agit d’un pari gratuit de 15€ sans pression, vous pouvez par exemple tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Score Exact : PSG gagne 2-0 » est coté à 7,40 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Misez par exemple vos 15€ offerts sur ce pari

– S’il est gagnant, vous remportez 96€ (111€ du pari – 15€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pari après dépôt.

Nos pronostics PSG – Milan

► Le pari « Victoire PSG » est coté à 1,75 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 234€ (149€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

► Le pari « Mbappé buteur » est coté à 2,00 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 255€ (170€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

► Le pari « Victoire PSG avec 2 buts d’écart ou + » est coté à 2,75 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 319€ (234€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

Le PSG s’est retrouvé depuis St James Park

Pour son entrée en lice sur la scène européenne, le PSG a signé une victoire maîtrisée au Parc des Princes face à Dortmund (2-0). Mais il y a 3 semaines, dans un St James Park bouillant pour son retour en LDC, les hommes de Luis Enrique sont totalement passés au travers de l’événement en concédant un lourd revers (4-1). Cette contre-performance souligne les manques parisiens dans cette compétition, notamment en matière d’intensité et d’état d’esprit. Des manques que l’on voit le plus souvent en déplacement. Ce mardi au Parc des Princes, le PSG doit faire le nécessaire pour se relancer dans la course pour la qualification. En Ligue 1, Paris a également connu quelques déconvenues, avec notamment une défaite à domicile contre Nice (2-3) ou un nul sur la pelouse de la lanterne rouge, Clermont (0-0). Mais depuis sa défaite à St James Park, les partenaires de Mbappé se sont très bien repris. D’abord en dominant au Roazhon Park une équipe de Rennes (1-3) qui n’avait plus perdu à domicile depuis le mois d’avril, et samedi au Parc face à Strasbourg lors d’une rencontre sans encombre (3-0).

Milan cherche toujours l’ouverture

L’AC Milan a connu une longue traversée du désert en Italie, mais s’est relancé lorsque Stefano Pioli a repris l’équipe. À la surprise générale, les Rossoneri ont même remporté le Scudetto 2022 devant le grand rival de l’Inter. En revanche, l’an passé, les Lombards n’ont rien pu faire face à la domination napolitaine. Néanmoins, les Milanais se sont illustrés en Ligue des champions en atteignant les demi-finales où ils se sont inclinés contre l’Inter. Pour ses débuts dans cette nouvelle édition, les Rossoneri ont largement dominé Newcastle à San Siro, mais n’ont pas su casser le verrou des Magpies (0-0). Lors de la 2e journée, l’AC Milan est allé prendre un point à Dortmund (0-0). En quête de sa première victoire dans cette poule, la formation milanaise cherche également à marquer son premier but. En Serie A, les partenaires d’Olivier Giroud se montrent réguliers dans leur performance, avec tout de même une défaite notable dans le derby face à l’Inter, et un revers dimanche soir toujours à San Siro face à la Juve (0-1).

Paris récupère Zaïre-Emery

Ce mercredi, les supporters parisiens auront un œil attentif sur la composition mise en place par Luis Enrique. En effet, ses derniers comme de nombreux observateurs n’avaient pas spécialement compris les choix de l’Espagnol à Newcastle. Depuis, Paris s’est repris en évoluant dans un 4-3-3 traditionnel face à Rennes et dans un 3-3-3-1 contre Strasbourg avec Carlos Soler qui passait latéral droit en phase défensive. Toujours en quête de nouveautés tactiques, le coach pourrait surprendre son monde face à Milan et aligner un 4-4-2. Concernant les absents, il n’y a pas beaucoup de surprises puisque Asensio, Kimpembe ou Mendes sont toujours indisponibles, tandis que Keylor Navas est à son tour forfait. Absent face à Strasbourg après avoir été blessé en Espoirs, Zaïre-Emery est de retour. En face, l’AC Milan s’appuie sur un groupe assez classique avec plusieurs Français. Dans les cages, on retrouve le très bon Mike Maignan, tandis que Théo Hernandez anime le côté gauche. Suspendus ce dimanche en Serie A, les deux hommes sont de retour. En attaque, Olivier Giroud garde sa place de titulaire aux côtés des percutants Leão et Pulisic. Le Portugais est l’homme clé de l’animation offensive des Milanais. Dans un bon jour, il peut entraîner toute son équipe derrière lui. Bennacer, Chukwueze, Loftus-Cheek et Okafor manqueront ce match.

Les compos probables pour PSG – AC Milan :

PSG : Donnaruma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez – Dembelé, Zaïre-Emery (ou Vitinha), Ugarte, Lee Kang-in – G. Ramos, Mbappé.

AC Milan : Maignan – Calabria (ou Kalulu), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez – Musah, Krunic (ou Pobega), Reijnders – Pulisic, Giroud, Leao.

Le PSG poursuit sa rédemption face à Milan

Énervé par sa déroute à St James Park, le Paris Saint-Germain est déterminé à se racheter lors de la réception de l’AC Milan. Depuis cette cuisante défaite, le club de la capitale a fait le job en Ligue 1, et plutôt bien, en dominant tranquillement Rennes et Strasbourg. Pour prendre les 3 points face au Milan, le PSG devra mettre tout le sérieux entrevu au Parc face à Dortmund. Luis Enrique va sans doute demander de d’abord faire attention à garder la possession tout en restant vigilant derrière face à une équipe qui n’a pas encore marqué en C1 cette saison. Le coach parisien doit se réjouir du retour en forme de Mbappé qui s’est régénéré en équipe de France et qui a confirmé contre Strasbourg. Au Parc des Princes, Paris affiche souvent un visage conquérant qui devrait lui permettre de s’imposer face à une équipe milanaise qui aura en plus eu un jour de moins de repos et joué une bonne partie de sa rencontre face à la Juve à 10 contre 11.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic PSG AC Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Luis Enrique : « Les 25 premières minutes, on a fait beaucoup d'erreurs en défense »