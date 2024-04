Pronostic PSG Barcelone : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Ligue des champions (+100€ de Bonus offerts en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur PSG – Barcelone

Le PSG est monté en régime

Le Paris Saint-Germain aura mis trois saisons pour retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens n’avaient pourtant pas réalisé une phase de poule de premier plan, et ont même été plutôt heureux d’accrocher leur place en 8e de finale. Face à une horde de favoris, le club de la capitale a pour une fois été épargné par le tirage au sort en héritant de la Real Sociedad. En difficulté lors de la 1re période au Parc des Princes, Paris a su trouver les solutions (2-0), avant de livrer un match retour parfaitement maitrisé (1-2). En plus, le PSG vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France en dominant Rennes dans un match une nouvelle fois bien contrôlé. Ces performances sont à mettre au crédit de Luis Enrique qui a su trouver des solutions tactiques pour permettre l’épanouissement de ses joueurs. En Ligue 1, le PSG caracole en tête du classement et devrait remporter un nouveau titre. En prévision de ce quart de finale face au Barca, l’ancien coach du Barça avait opéré un large turnover face à Clermont samedi (1-1). Le résultat mitigé de cette rencontre vient de cette large revue d’effectif.

Le Barca toujours sur un fil

Comme le PSG, le FC Barcelone est heureux de disputer ces quarts de finale de la Ligue des Champions puisqu’il avait manqué les 3 derniers rendez-vous européens. Battu en poules les deux dernières années, son dernier 8e avant celui de cette saison datait de 2021, où les Catalans avaient été éliminés par… le PSG. Pour se hisser dans ces quarts de finale, les Blaugranas avaient remporté leur groupe devant Porto et le Shakhtar Donetsk sans impression. En huitième de finale, les Catalans se sont défaits des Napolitains mais ont souffert lors des deux matchs Le Barca arrive en confiance au niveau des résultats puisqu’il s’est imposé lors de ses 4 derniers matchs, mais le dernier succès étriqué face à Las Palmas (1-0) n’a pas été fantastique. Vainqueur de la Liga l’an passé, le club catalan a plus de mal cette année au niveau national puisqu’il est à 8 points du Real Madrid en Liga, et qu’il a été battu en Coupe du Roi et Super Coupe d’Espagne. Ces revers ont certainement poussé Xavi à prendre du recul, puisque le technicien a annoncé son intention d’arrêter à l’issue de la saison.

Hakimi suspendu, des incertitudes au Barca

Pour ce match aller, le PSG ne pourra pas compter sur son latéral droit Hakimi, suspendu. En son absence, Luis Enrique devrait privilégier Warren Zaire-Emery qui a déjà dépanné à ce poste. Le remplaçant naturel du marocain, Mukiele, est sorti contre son gré contre Clermont à la suite d’une blessure à la tête et est forfait. Pour le reste, Luis Enrique devrait titulariser son XI classique avec un Donnarumma décisif cette saison, avec devant lui le retour du capitaine Marquinhos. L’autre incertitude concerne la personne qui accompagnera le brésilien en charnière puisque Beraldo et Hernandez sont au coude à coude. De son côté, Nuno Mendes devrait être sur le flanc gauche. Avec le probable décalage de WZE en défense, Enrique a le choix entre Kang-In Lee et Ugarte pour accompagner Ruiz et Vitinha, titulaires certains. Sur le front de l’attaque, Dembélé dans son nouveau rôle axial et Mbappé seront évidemment titularisés avec probablement Kolo Muani. Une nouvelle fois buteur le week-end dernier, Ramos devrait évoluer dans un rôle de joker. En face, le FC Barcelone ne pourra pas compter sur Gavi blessé. En plus de cela, Pedri et de Jong sont incertains pour cette rencontre. Le milieu batave a participé aux entrainements collectifs et pourrait retrouver sa place. Pour le reste, Xavi devrait s’appuyer sur les Lewandowski, Raphinha, Joao Felix, Cancelo ou sur le jeune Cubarsi, révélation des dernières semaines. L’autre joueur à surveiller est Lamine Yamal, toujours très percutant sur son côté.

Les compos probables pour PSG – FC Barcelone :

PSG : Donnarumma – Zaïre Emery, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes – Ugarte (ou Kang-In Lee), Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé – Kang-In Lee (Kolo Muani), Mbappé.

FC Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo – Lopez, Gundogan, Roberto (ou Christensen) – Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Paris confirme ses progrès face au Barca

Invaincu depuis sa défaite à Milan, le PSG semble avoir passé un pallier depuis l’arrivée de Luis Enrique. En effet, la méthode de l’Espagnol, qui n’a pas hésité à sortir plusieurs fois Mbappé, semble se faire ressentir sur le jeu du PSG qui contrôle de mieux en mieux la possession et ses temps faibles. De plus, l’ancien sélectionneur de la Roja prépare mieux son équipe tactiquement qu’en début de saison, comme on a pu le voir à San Sebastian ou contre Rennes. Malgré quelques incertitudes sur le XI final, Paris devra tenter de faire la différence dès le match aller au Parc des Parisiens. Pour cela, les parisiens comptent sur la percussion de Dembélé dans son rôle axial et bien évidemment sur Mbappé. Nuteur la semaine passée face à Rennes, le capitaine tricolore et probable futur Merengue,aura à cœur de marquer de son empreinte ses derniers matchs de C1 avec le PSG, qui plus est face au Barça.

