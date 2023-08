Pronostic Pays-Bas Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la Coupe du monde féminine

Les Pays-Bas au dessus de l’Afrique du Sud

Engagés dans le groupe E de cette Coupe du monde, les Pays-Bas ont réussi le tour de force de prendre la 1re place de cette poule. Il s’agit d’un petit exploit puisqu’ils ont devancé le double tenant du titre de la compétition, les Etats-Unis, le Portugal et le Vietnam. Vainqueurs de la sélection portugaise lors de leur entrée en lice dans le tournoi (1-0), les Bataves ont ensuite tenu le coup face aux Américaines (1-1). Et lors de leur 3e rencontre, elles ont pu conforté leur statut de leader en s’imposant très largement face au Vietnam en marquant les esprits pour la suite de la compétition (0-7). Rappelons que les Pays-Bas sont vice-championnes du Monde en titre.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Dimanche, les Oranje affrontent une équipe d’Afrique du Sud à leur portée. Cette dernière, vainqueur de la CAN l’an dernier pour la 1re fois de son histoire, a d’ailleurs d’ores et déjà réussi sa Coupe du monde en parvenant à sortir de sa poule pour leur première participation. En effet, elle a pu prendre la 2e place d’un groupe plutôt dense derrière l’intouchable Suède mais devant l’Italie et l’Argentine. Défaites par la Suède (2-1) puis tenues en échec par l’Argentine (2-2), les Banyana Banyana ont arraché leur qualification en s’imposant dans le temps additionnel de leur 3e match face à l’Italie (3-2. Moins expérimentées, les Sud-Africaines devraient voir leur route se stopper ce week-end face à des Néerlandaises en pleine confiance et largement plus talentueuses sur le papier qui pourraient s’imposer avec de la marge dans ce 1/8e de finale.

► Le pari « Les Pays-Bas gagnent de 2 buts ou + » est coté à 1,40 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 180€ (280€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Les Pays-Bas gagnent de 3 buts ou + » est coté à 2,17 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 334€ (434€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Pays-Bas Afrique du Sud :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Pays-Bas Afrique du Sud encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Afrique du Sud Italie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine