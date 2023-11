Pronostic Nordsjaelland Fenerbahce : Analyse, cotes et prono du match de Conference League

Fenerbahce en difficulté à Nordsjaelland ?

Nordsjaelland a du mal à suivre le rythme imposé par Copenhague en championnat, mais n’est pas largué malgré une défaite contre Midtjylland (2-0) et un nul contre Aarhus (0-0) récemment. En C4, la qualification est encore largement jouable, et la première place pourrait tendre les bras aux Danois en cas de victoire ce jeudi contre le Fener. Les deux équipes seraient d’ailleurs à égalité si les Danois n’avaient pas été accrochés bêtement par Trnava (1-1) à domicile lors de la dernière journée, alors qu’ils avaient littéralement ridiculisé Ludogorets dans ce même stade quelques semaines plus tôt (7-1). Une seule absence assez importante pour la souligner, celle du gardien titulaire Hansen, est à déplorer. Le coach pourra compter sur les nombreuses pépites offensives que sont Nygren, Osman, Schjelderup, accompagnées par l’expérimenté Ingvartsen (6 buts en championnat).

Le retour sur terre est compliqué pour le Fener qui avait enchainé 20 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les Turcs ont en effet été stoppés par Trabzonspor (2-3) et ont enchainé avec un revers en C4 contre Ludogorets (2-0) et un nul contre Adana Demirspor (0-0). Ils ont en revanche retrouvé le chemin de la victoire ce week-end, mais de manière poussive contre Karagumruk (14e). Leur siège de leader sur la scène nationale et en Conférence League sont à présent mis en péril, et il va vite falloir se ressaisir. Ce n’est pas gagné puisque la liste des absents est toujours aussi longue, avec une 15aine de joueurs indisponibles jeudi. Parmi cette liste, les anciens défenseurs de Ligue 1 Djiku (ex-Strasbourg) et Peres (ex-OM) sont blessés, et les anciens de PL Fred (ex-United) et King (ex-Watford) aussi. L’attaque sera occupée par Dzeko (10 buts et 2 passes en championnat) ou bien sa doublure Batsuhayi, probablement soutenu par Tadic (auteur d’un doublé ce week-end) et le talentueux Szymanski. Léger avantage Nordsjaelland contre une équipe turque dans le doute, et touchée par les blessures. Mais avec une moyenne de 4 buts par match, les Danois marquent et encaissent beaucoup dans cette C4, et le match pourrait être ouvert comme à l’aller (3-1).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

