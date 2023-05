Pronostic Nîmes Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon poursuit sa remontée contre Nîmes

Avant-dernier de Ligue 2, le Nîmes Olympique se rapproche d’une nouvelle relégation après celle d’il y a 2 saisons, de L1 à la cette L2. Actuellement, la formation gardoise accuse 7 points de retard sur le 1er non relégable et pourrait même être officiellement relégué ce samedi en fonction des autres résultats. Les Crocos ont limité la casse à domicile lors de leurs dernières rencontres en dominant notamment Annecy (4-0), Pau (3-2) ou en accrochant Valenciennes (3-3) mais paient leurs mauvais résultats à l’extérieur. Le week-end dernier, les Nîmois ont de nouveau perdu à Caen (4-2). La réception de Dijon est le dernier mince espoir d’accrocher le maintien. Pour cela, le NO est dans l’obligation de s’imposer et compte sur les Pagis, Said, Benezet, Tchokounte ou Mousset.

De son côté, Pascal Dupraz semble avoir trouvé le bon discours du côté de Dijon. En effet, englué dans la zone de relégation, le club bourguignon réalise une très bonne fin de championnat qui lui permet de rêver au maintien. A l’heure actuelle, le DFCO est toujours calé dans la zone rouge mais n’accuse que 2 points de retard sur une formation de Laval, qui se déplace à Bordeaux. Depuis l’arrivée de Dupraz, la formation dijonnaise est invaincue avec 3 victoires et 3 nuls. Le week-end dernier, les partenaires de Congré ont réalisé une superbe prestation pour prendre le dessus sur Amiens (3-0) avec notamment un doublé de Le Bihan. Sur sa lancée, Dijon devrait accrocher au moins un nul contre une équipe nîmoise qui a un pied en National.

