Pronostic Nice Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice enchaîne face à Lorient

L’OGC Nice représentera les couleurs de la France lors des quarts de finale de la Conference League. Seule équipe française toujours engagée en Europe, la formation azuréenne a rempli sa mission en dominant le Sheriff Tiraspol. Victorieux à l’aller (0-1) en Moldavie, le Gym a confirmé à l’Allianz Riviera en s’imposant plus largement (3-1) avec des buts des trois attaquants niçois alignés : Laborde, Moffi et Brahimi. Cette qualif’ valide également l’excellent travail de Didier Digard, qui a redonné de la confiance à son équipe. En effet, depuis qu’il est arrivé, Nice est toujours invaincu. En championnat, les Azuréens sont remontés à la 7e place et ne comptent que 4 unités de retard sur Rennes, qui occupe la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Lors de ses 2 derniers matchs de Ligue 1, Nice a été tenu en échec par Auxerre (1-1) et sur la pelouse de Nantes (2-2). Ce dimanche, malgré la fatigue européenne, l’OGCN va tenter de renouer avec la victoire pour mettre la pression sur une équipe rennaise qui se déplace au Parc des Princes.

En face, Lorient compte le même nombre de points que son adversaire du jour mais semble un peu moins concerné par la course à l’Europe. En effet, la formation lorientaise avait pour objectif le maintien. Avec 20 points d’avance sur le premier relégable Auxerre, le club breton est quasiment assuré de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Après avoir connu une excellente entame, Lorient a progressivement baissé le pied pour se retrouver dans le ventre mou du championnat. Cependant, les Merlus ont pris des points lors des dernières journées avec des victoires sur deux relégables, Ajaccio (3-0) et Troyes (2-0), pour un nul à Lyon (0-0) avec un grand Mannone. Lors de son succès contre l’Estac, Dieng arrivé de Marseille s’est signalé en inscrivant son 2e but avec son nouveau club. L’ancien Phocéen vient compenser le départ de Moffi à Nice qui ne pourra pas jouer ce match (accord entre les deux clubs). Malgré la fatigue accumulée lors de sa qualif’ européenne, Nice devrait poursuivre sur sa dynamique actuelle en prenant le dessus sur une équipe lorientaise peu concernée dans cette fin de championnat. En l’absence de Moffi, l’ancien Rennais Laborde (5 buts sur les 10 derniers matchs avec son équipe) sera sans doute le principal danger devant.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

